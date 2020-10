【波叔出城2】大鄉里14年後再闖美！口罩製「男堅尼」恥度更Deep

由沙查巴朗高漢(Sacha Baron Cohen)主演的2006年喜劇《波叔出城》即將推出續集《波叔出城2》,這部偽紀錄片有幾惡搞,單睇Poster同長長的副片名就知道:「為了近期式微的哈薩克的利益送給副總統邁克爾.彭斯的色情猴子禮物」(Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)。

為了能讓更多觀眾欣賞,片方選擇以串流媒體平台的方式播放,而非新冠疫情下的院線上映。本片將於10月23在Amazon Prime上架,特地趕在美國大選之前。

《波叔出城》續集是在疫情期間悄悄拍攝(獲得了荷李活各工會允許),飛到了美國和世界多地,也跟前作的拍攝一樣冒了生命危險,男主角在其中兩日還需身穿防彈背心上陣。

2006年的《波叔出城》,副片名是「為建設偉大國家哈薩克的美國文化學習」(Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan)。故名思義,高漢扮演的波叔對新聞事業有着崇高的追求。於是,在國家情報局的推動下,波叔和肥佬電視製作人一起踏上了探訪「世界上最強大的國家——美國」的文化學習之路。一部攝錄機、一支收音咪,簡單打理了些行裝,波叔就奔向了神秘的西半球。

雖然波叔睇落就是一個無里頭的鄉下佬,見人就嘟起香腸嘴要錫面打招呼,還要在街頭訪問一些嚇死人的問題,波叔還是決心拍出具有震撼性意義的「紀錄片」回去報效父老。而且波叔私底下此行還有著更「艱鉅」的任務——迎娶夢中情人荷李活豔星Pamela Anderson返鄉下做他的第N任老婆。

【本文獲「時光網」授權轉載。】