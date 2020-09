《受難曲》拍續集再掀爭議!血腥講耶穌生平　蟬聯14年R級票房冠軍

米路吉遜(Mel Gibson)2004年作品《受難曲 The Passion of the Christ》不僅是他票房最高的電影,目前依舊保持著R級片北美票房最高紀錄。近日該片主演占·卡維素(Jim Caviezel)接受外媒Breitbart News採訪時透露,米路吉遜正計劃拍攝該片續集,取名為 《受難曲:復活》(The Passion of the Christ: Resurrection)。

「我已經讀了他給我的第三稿劇本,這將是影史最大規模的電影。」卡維素採訪中如此表示。2004年上映的《受難曲》講述耶穌被叛徒出賣後所受到的折磨及被釘上十字架的情形,呈現了他一生中最後12個小時。由於大量的血腥暴力鏡頭,電影在北美上映時被定為R級,但3000萬美元投資拿到了3.7億美元北美票房,全球票房也有6.12億。

慎入!《受難曲》大量的血腥暴力鏡頭,寫實呈現耶穌人生的最後12小時,令其成為影史經典:

+ 8 + 8 + 8

米路吉遜2004年作品《受難曲》不僅是他票房最高的電影,目前依舊保持著R級片北美票房最高紀錄(GettyImages)

在北美,該片依舊是R級片影史冠軍,連《死侍 Deadpool》、《美國狙擊手 American Sniper》、《小丑 JOKER》都是它的手下敗將。全球範圍內,該片則排名R級片票房第七。採訪中,卡維素甚至把耶穌和超級英雄對比,暗示電影會出現各種神跡的鏡頭,能和《十誡 The Ten Commandments》和《賓虛 Ben-Hur》這樣的大片相提並論。

外媒表示,拍攝耶穌復活的電影可能會引發爭議,因為在天主教徒看來(米路吉遜就是),耶穌在復活前三天曾在地獄傳道,但福音派基督徒則不相信耶穌曾經和撒旦見過面。如果米路吉遜堅持要拍這些元素,上映後引發的抗議估計會超過馬田史高西斯(Martin Scorsese)的《基督的最後誘惑 The Last Temptation of Christ》。

金像大導馬田史高西斯1988年的《基督的最後誘惑 》對耶穌、猶大等人物的性格和行為都做了大膽地修改引發軒然大波,本片在幾個歐洲國家依然被禁(《基督的最後誘惑》官方宣傳海報)

馬田史高西斯的這部電影對耶穌、猶大等人物的性格和行為都做了大膽地修改,賦予了耶穌更多的人性特徵,使他像普通人一樣矛盾、迷茫,也會被錯誤所誘惑。但宗教界人士認定為褻瀆聖典,而引發軒然大波,本片在幾個歐洲國家依然被禁。

【本文獲「時光網」授權轉載。】