多啦A夢｜都市傳說小夫暗戀大雄　三大證據暗藏玄機

今年正值是《多啦A夢》漫畫出版的50周年紀念，同時亦是《多啦A夢》劇場版動畫面世40周年的大日子，新戲《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》由大雄、多啦A夢、靜香、胖虎、小夫帶大家再展開一場驚險的冒險。 多啦A夢由細看到大，但其實有不少秘聞大家是未必知道的，曾經就有「都市傳說」指原來小夫是同性戀，心底裡是喜歡大雄的，更有粉絲列出至少三項蛛絲馬跡。

新戲《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》由今井一曉執導及《你的名字》的製作人川村元氣編劇，是二人繼《大雄之金銀島》（2018）後再度合作，前作口碑極好，當年勇奪53.7億票房。（《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》劇照）

《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》再次以大雄和恐龍作為故事主題，今次講述大雄在恐龍博物館參加挖掘化石體驗時，得到一枚「恐龍蛋」化石。他用多啦A夢的「時間布」把化石還原後，竟孵化出兩隻長有翅膀的新品種雙胞胎恐龍。

雖然大雄極之喜愛這對新朋友，但為免牠們留在現代難以生存，最後決定和一眾同伴把一對「新恐龍」帶回6600萬年前的白堊紀，為牠們尋找合適的棲息地。豈料回到白堊紀時，剛巧遇上隕石撞擊地球，所有恐龍或許因此滅絕，主角們齊齊展開了一場驚險之旅。

小夫竟然是暗戀大雄？



多啦A夢陪伴幾代人成長，大雄有幾喜歡靜香就人人皆知，但原來一直有種說法指小夫其實是喜歡大雄的，故事情節更早就埋下伏線，小夫原來是同性戀？

網上流傳《多啦A夢》其實隱藏了不少伏筆，其中一點最令人驚訝的就是小夫是同性戀的細節。

有傳小夫其實是喜歡大雄的。（網上圖片）

有粉絲就分析指，如果大家有細心留意，小夫的角色是一個在女生圈內很受歡迎的人，他很多行為與性格都與普遍的男生有些不一樣。

小夫生於富裕的家，性格也愛炫耀，最愛照鏡子，很重視外表。大雄喜愛靜香，大雄也與出木杉爭靜香，多啦A夢也有自己喜愛的母貓小咪，甚至連胖虎都有心儀對象，唯獨是小夫似乎沒有喜歡的女生。

小夫生於富裕的家，性格也愛炫耀，最愛照鏡子。（官方圖片）

大雄親吻小夫後...…



曾經有一集講到大雄不小心把多啦A夢的魔杖借給了靜香，她意外把胖虎變成了蛇，將小夫變成了蝙蝠。結果，要把他們變回人類，就要靠一個嘴唇道具，親吻胖虎和小夫。

大雄負起這個重任，他去親吻胖虎時被對方打了一頓，但親親小夫時，大雄就話雖然隔著道具，但與男人親嘴感覺還是很噁心，相反小夫站在大雄後面，竟然沒有絲毫抗拒的表情，更露出一副面紅耳赤的害羞樣子。

+ 2 + 2 + 2

這一幕被站在旁邊的春夫同學看到，春夫都表現得很驚訝。除了以上這場戲，曾經在短篇《大雄再見》講到，用「如意電話亭」模擬大雄要搬家到美國，小夫難過地大哭，還為自己平常欺負大雄而道歉。

在短篇《好久不見的皮箱》，大雄調整道具為五年不見，小夫五年不見大雄，一看到大雄就非常高興，又流著淚說「能再看見你好像作夢一樣」大雄聽了也覺得很感動。當然這兩場戲或許只是想加強大雄和小夫之間的純友情，但再加上親吻的那場戲，相信也會令不少人懷疑這個都市傳聞或多或少是有些根據。