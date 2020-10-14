33歲長澤正美已要演阿媽？《母子情劫》沉溺性愛　怒摑17歲囝

日本女星長澤正美、影帝阿部貞夫以及獲譽「日本影壇怪物新人」奧平大兼主演的電影《母子情劫》，即將於11月3日全球獨家登陸Netflix。

今年甫獲日本奧斯卡影后殊榮的長澤正美，在新片中演技大蛻變、顛覆過往形象，挑戰演出一位墮落放蕩的失職母親，一心追求渴望被男人寵愛，整天耽溺於與各種男人發生關係，卻忽略了養育孩子的責任，令人看得又愛又恨，她也不禁自嘆「連我自己都沒有辦法同情這個角色！」

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長澤正美靠著出神入化的演技，完全融入這個身心靈皆瀕臨崩潰邊緣的角色，壓抑的飽滿情緒也感染到其他演員，不僅讓一同對戲的日本藍絲帶獎影帝阿部貞夫為她盡情失控怒吼，更將年僅17歲影壇新人奧平大兼逼出一場催淚十足的暗自落淚戲，獲得影評、觀眾一致好評讚嘆。

長澤正美展現超越以往的演技為角色注入靈魂，不管是失控對罵戲碼或情慾四射的床戲都表現得毫不扭捏，更為襯托出角色內心的脆弱與孤單，在一場親子衝突戲中直接往年輕演員臉上怒砸巴掌。首次演出電影的17歲影壇新星奧平大兼回憶這場戲時，感性分享「綵排時都沒有特別情緒，正式開拍時，竟突然被長澤正美搧了一巴掌，既震驚又感受到痛楚，內心一直告訴自己不要哭，但最終眼淚還是不聽話地流下來了」。

特別的是，長澤正美曾在電影《海街女孩日記》中首次與夏帆演出感情親密的姊妹，這次再度合作演出《母子情劫》，卻多是充滿一觸即發的衝突場面，拍攝現場氣氛緊繃難耐。夏帆飾演一位年幼時曾受家暴對待的社工，一心想幫助兩母子脫離困境，卻屢遭長澤正美大聲咆哮，狠心斷開社工的善心援助。

片中多場對峙戲，長澤正美光用一個眼神就讓夏帆嚇得兩腿發軟，展現出兇狠氣勢。夏帆表示「這次合作兩人對彼此都有相當的信任跟默契！」，長澤正美也提到：「劇中的角色關係牽扯雖然複雜，但能夠跟自己信任放心的演員一起演戲，不但助益良多，同時很多難題也能迎刃而解。」兩人的絕佳默契為電影帶來更多飆戲火花，令影迷相當期待。

這部集結日本影壇強大卡士的電影《母子情劫》，故事改編自真實事件「川口高齡夫婦殺害事件」，一場發生於2014年的兇殺案竟意外揭露一位17歲男孩從小受生母、養父虐待，更被母親唆使四處借貸，最後還為盜取錢財，殘忍殺害自己的祖父母，新聞曝光後引發日本一陣騷動，可說是當年最震驚社會的兇殺案。

這部集結日本影壇強大卡士的電影《母子情劫》，故事改編自真實事件「川口高齡夫婦殺害事件」（預告截圖）

過去以《日日是好日》、《再見溪谷》在影迷圈建立口碑的大森立嗣導演，表示「這部電影深刻描繪一段動人的親子關係，卻也超越一般人所能想像，多虧了長澤正美以及奧平大兼的演技，我們才能完成這部電影」，更形容拍攝電影的過程「宛如深入探索少年內心黑暗的一面」，光是看預告就令人不寒而慄，令人期待長澤正美與怪物新人奧平大兼的虐心演出。《母子情劫》將於2020年11月3日上架。

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