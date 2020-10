迪士尼最新動畫《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)今日(21日)釋出初回預告,片段中最引人注意的是女主角的可愛小寵物「篤篤」,傻氣又萌爆的設定相信會大受觀眾歡迎。

女主角雷雅是個英勇女戰士。(劇照)

《魔龍王國》講述奇幻王國再次被黑暗勢力Druun入侵,面臨四分五裂重大危機,英勇女戰士雷雅帶著可愛的篤篤出發尋找傳說中的最後神龍Sisu,以求拯救王國免於滅亡。雷雅在旅途上遇上不同的驚險考驗,幸遇上一班非一般的搞鬼戰友同行,不但一起展開峰迴路轉的神奇之旅,更經歷了一場難忘的成長歷險。

小寵物篤篤十分可愛。(劇照)

電影由《魔海奇緣》(Moana)及《大英雄聯盟》(Big Hero 6)導演Don Hall執導;《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)編劇Adele Lim創作,找來《我》片演員Awkwafina為神龍Sisu配音,不過預告中只聽到神龍低吼,令人期待Awkwafina的爆笑演出。