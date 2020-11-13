「高先台灣三寶」排住隊上映　《親愛的房客》封年度最催淚作品

繼早前的「高先三寶」，最近高先電影再發行的3部來自台灣的電影，今次被譽為「高先台灣三寶」，包括：《親愛的房客》、《怪胎》、《腿》，即將陸續上映。 打頭陣的有由準金馬影帝影后莫子儀、陳淑芳演出的催淚同志家庭愛情故事《親愛的房客》，《怪胎》及《腿》亦會排住隊上映。

《親愛的房客》中，男主角莫子儀在2020台北電影獎榮獲「最佳男主角」。（電影劇照）

探討同性家庭、收養、老人等問題

《親愛的房客》表面上是一套懸疑片，實際上是華人同志電影的里程碑。(《親愛的房客》劇照)

《親愛的房客》故事講述在所有人眼裡，林健一 (莫子儀 飾) 都是個正人君子。他全心全意照顧他的房東：一位患有糖尿病的老阿嬤周秀玉 (陳淑芳 飾)，和一個九歲的小男孩王悠宇 (白潤音 飾)。直到阿嬤過世，悠宇的叔叔立綱 (是元介 飾) 返國奔喪，才發現這棟房子已經過戶給悠宇，而且林健一還收養了他。立綱懷疑健一謀財害命，報警展開調查，才發現林健一根本不是外表所表現的正人君子。

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《親愛的房客》表面上是一套懸疑片，實際上是華人同志電影的里程碑。隨著台灣2019年5月17日通過同性婚姻立法，在立法後的一周年，《親愛的房客》更深入地探討同志家庭的法律界線，更拷問收養、病患老人等問題，令觀眾反思法律與人性的對立。層次之高，無疑成為本屆金馬獎最佳劇情長片的大熱門。

《親愛的房客》更深入地探討同志家庭的法律界線，更拷問收養、病患老人等問題。(《親愛的房客》劇照)

台灣年度催淚作品台北影帝莫子儀、「國民阿嬤」陳淑芳演技爆棚震撼觀眾

男主角莫子儀在本屆台北電影獎榮獲最佳男主角，而在台稱被譽為「國民阿嬤」的陳淑芳是著名的甘草演員，二人演技爆棚震撼觀眾。他們在《親愛的房客》飾演一對房客和屋主，關係撲朔迷離，但當謎底翻開後，不少台灣觀眾哭成淚人，有台灣媒體更為電影冠以「年度最好哭國片」。

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而第57屆金馬獎頒獎禮將在今個月21日晚舉行，「高先台灣三寶」合共榮獲20項提名。

以同志家庭議題的故事《親愛的房客》獲提名6大獎項，包括最佳導演—鄭有傑、最佳劇情長片、最佳男主角—莫子儀、最佳女配角—陳淑芳、最佳原著劇本—鄭有傑及最佳原創電影音樂—法蘭。

兩個孤單的人走在一起。（《怪胎》劇照）

而亞洲首部以iphone拍攝的愛情故事《怪胎》亦獲得6大獎項提名，包括最佳新導演—廖明毅、最佳男主角—林柏宏、最佳女主角—謝欣穎、最佳視覺效果—龔仲湘/苗天雨/嚴振欽、最佳美術設計—吳忠憲、最佳攝影—廖明毅。奇幻黑色喜劇《腿》亦殺入金馬問鼎4大獎項，包括最佳女主角 - 桂綸鎂、最佳男配角 - 張少懷、最佳原著劇本 - 鍾孟宏、張耀升、最佳造型設計 - 許力文。

《怪胎》將於11月19日上映，《腿》就會接續於年尾12月31日上映。