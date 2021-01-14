《盜墓迷城》班頓費沙新戲演600磅獨男　《黑天鵝》導演助翻身

現年52歲的班頓費沙（Brendan Fraser），因演出《盜墓迷城》（The Mummy）系列電影而紅極一時。然而他在2018年突然向外披露，他自2010年代起減產的原因，是因為遭荷里活外國記者協會前主席Philip Berk性騷擾。雖然事後獲對方道歉，但卻因此患上抑鬱，更被荷里活列為不受歡迎黑名單。近日有報道指，他將與《黑天鵝》（Black Swan）導演Darren Aronofsky合作新戲。

《盜墓迷城》系列男星班頓費沙迎來電影事業上的新轉機。（《盜墓迷城》劇照）

引述外國傳媒《Deadline》報道，《黑天鵝》導演Darren Aronofsky將首次與美國獨立娛樂公司A24合作，而第一部電影作品就是改編自Samuel D. Hunter同名舞台劇《The Whale》，並由班頓費沙主演。

對於獲導演Darren Aronofsky改編成電影，Samuel D. Hunter感到非常高興，皆因他原來是導演的粉絲：「改編我的舞台劇本成電影是對我的一份愛，這故事非常人性化，我非常感激觀眾有機會看到這作品。」他最後還特別感謝導演把他獨有的才能和遠見帶到這部電影。

《黑天鵝》導演Darren Aronofsky將與班頓費沙合作新戲。（《黑天鵝》劇照）

《The Whale》於2012年首次在舞台亮相，故事講述一位重600磅，在愛達荷州郊區隱居男子Charlie的生活。由於他的同性戀人的離去，他變得暴飲暴食、與世隔絕，過著孤獨的生活。之後Charlie獲得一次機會，他試圖與他疏遠的女兒重新建立關係，從而能改變自己的生活，但他發現他的女兒是一位「尖酸刻薄兼非常不快樂的少女」。

雖然電影只在籌備階段，但不少影迷對電影都充滿期待，皆因A24的出品成績有目共睹，其中包括《The Lighthouse》、《Midsommar》及《月亮喜歡藍》等。不少人都認為這或是班頓費沙重生的之作。