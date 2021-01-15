Anne Hathaway自拍預告上Talk Show　皺紋盡顯被指再度崩壞？

Anne Hathaway近一兩年來主演的電影《他的最後願望》（The Last Thing He Wanted）同《怪誕黑巫后》（The Witches），成績都差強人意。昨日（14）她同Chiwetel Ejiofor拍攝的新戲《Locked Down》於HBO Max上線，口碑依然麻麻。

故事講述一對夫婦，在新冠疫情期間的隔離封鎖背景下，密謀一場搶劫珠寶的大行動。（Instagram@annehathaway）

今日（15日），Anne Hathaway在IG story預告，即將播出的深夜talk show節目《Late Night with Seth Meyers》，將會暢談電影《Locked Down》的相關話題。相中的她以素顏出鏡，身穿西裝，隨意扎起頭髮，面色紅潤，但魚尾紋、法令紋非常明顯，可能由於冬天皮膚有些乾燥的緣故，頸部與胸前也有些淡紅色的斑點，與昨日曬出的靚相相差甚遠，略顯老態。

Anne Hathaway為新戲做宣傳。（Instagram@annehathaway）

近年來有關Anne Hathaway「崩壞」的討論不斷湧現，狀態時好時壞，38歲的她似乎不如其他同齡女星保養得宜。不過，這也許就是即將步入40歲的自然狀態，每個人都會衰老，最重要還是心態，Anne Hathaway本人也曾經表示過，隨著年紀大，令她越來越懂得如何活得「像自己」。