占士邦｜18年前曾計劃出荷爾芭莉角色外傳　胎死腹中同劇本有關？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-12 18:30

現年54歲的奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry）演出過不同類型的電影，其中包括《孽愛傷痕》、《變種特攻》系列電影、《貓女》、《新鐵金剛之不日殺機》及《殺神John Wick 3》等。近日網上突然流出消息，指《新鐵金剛之不日殺機》兩位編劇Neal Purvis及Robert Wade早已為荷爾芭莉的角色Giacinta 'Jinx' Johnson撰寫外傳電影劇本。

奧斯卡影后荷爾芭莉在《新鐵金剛之不日殺機》飾演美國國家安全局間諜Jinx。（《新鐵金剛之不日殺機》劇照）

《新鐵金剛之不日殺機》由新西蘭導演Lee Tamahori執導；並由皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）、荷爾芭莉及Toby Stephens等主演。電影講述占士邦前往朝鮮執行任務，雖然成功完成任務，但他都受盡酷刑，更被囚禁超過一年，最終通過囚犯交換重獲自由。之後占士邦在獲釋後，試圖找出讓自己身分被識破的叛徒。電影雖然評價不一，但當時卻創下了《占士邦》系列電影的票房新紀錄。

《新鐵金剛之不日殺機》由皮雅斯布士南及荷爾芭莉等人主演。（《新鐵金剛之不日殺機》劇照）

除了「占士邦」皮雅斯布士南外，還有飾演美國國家安全局間諜Jinx的奧斯卡影后荷爾芭莉。近日Twitter帳戶「007inLA」上載一張相，封面上寫上「Jinx」，而原創劇本由《新鐵金剛之不日殺機》兩位編劇Neal Purvis及Robert Wade聯合撰寫。「007inLA」表示已經閱讀了劇本，相信未來數天會有劇電影的新消息出爐。

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據了解，Jinx是一名孤兒，她原本與父母同住在聖薩爾瓦多的大使館。然而某天她上學回家後，發現大使館爆炸，父母被炸死。之後當她完成父母的喪禮回家後，發現Damian Falco在大使館內的密室調查，原來她的父親是美國間諜。Damian Falco跟Jinx表示會調查她父母的死因。當時Jinx想幫手，但遭Damian Falco拒絕。雖然未知道為何最終計畫胎死腹中，但有傳劇本過於陳腔濫調，但考慮到原來他們有意在2003年推出外傳電影，確實是一件有趣的消息。

Jinx原本會有外傳電影推出。（「007inLA」Twitter 圖片）

其實除了《新鐵金剛之不日殺機》外，之後的「007」續集電影《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）、《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）、《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）、《007：鬼影帝國》（Spectre）及《007：生死有時》（No Time to Die）都由兩位撰寫劇本。