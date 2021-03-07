奇洛李維斯漫畫破《星戰》紀錄　頁頁血腥又暴力靈感源自《殺神》

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-03-07 09:00

荷李活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）近年以《殺神John Wick》系列再創事業巔峰，更因此有了「殺神」封號。近日他創作的漫畫《BRZRKR》在美國出版第一冊造成大轟動，是2015年《星球大戰》（Star Wars）漫畫出版之外，於這30年間創下單冊銷量冠軍的漫畫作品。

《BRZRKR》由奇洛李維斯和曾著DC、Marvel等漫畫的作家麥特金特（Matt Kindt）一同創作並編劇，《狼人》、《美國隊長》畫家Ron Garney繪製，Boom!工作室（BOOM! Studios）發行。

故事以永生不死的「BRZRKR」（Berzerker）作為主角，描述他以兇殘手段幫助美國政府執行任務，而他所能得到的回報就是透過政府的幫助，深入探究他長生不老的過往，希冀能早日結束苦難。

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奇洛李維斯在美國《娛樂周刊》訪談中透露，《BRZRKR》的靈感始於2017年腦中浮現的想法，而這個想法可說是比《殺神John Wick》主角的舉止來說還要殘暴。

「我想要有一個角色是可以一拳打在對方胸上，然後穿透，從他們的背後出來。或是在一場對戰搏鬥中，可以撕裂某人的手臂，或著把對方劈成兩半。」奇洛李維斯如此說道。

原本他計畫要以電影形式推出這個項目，但後來與Boom!工作室的人開了場會改變了形式：「我從小就愛看漫畫，很喜歡漫畫，他們也在找尋開發真人版項目的可能性。所以他們問我手頭上有沒有什麼計畫，我跟他們說了這個故事，他們則問我：『你有想過它變成一本漫畫書的樣子嗎？』。」

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於是，在 Boom! 工作室的籌備之下，《BRZRKR》慢慢成形。看過《BRZRKR》的粉絲應該不難發現主角留有一頭長髮和鬍鬚，和某段時期的奇洛李維斯相當神似。

事實上，畫家Ron Garney在動筆之前，曾詢問過奇洛李維斯是否該把主角畫得跟他一樣，而奇洛李維斯算是給出了肯定的答案，向Ron Garney坦言他的確是這麼想的，但希望不要只是他的翻版。

他進一步解釋說著：「這是一個角色，但沒錯，這個外型設定和角色背景和我有關。我也在搞清楚生活中發生的事情，我也有自己的問題。」強調就如同所有人一樣，我們都汲取自己生活中的經驗作為創作靈感。

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從奇洛李維斯的一番話，或許粉絲可以期待未來某日，看到《BRZRKR》登上大銀幕！

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