【魔龍王國】女主角原型為泰國當紅女星　19歲做視后男友係萬人迷

近日上映的《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),是迪士尼首部以東南亞作背景的動畫,涉及老撾、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞及新加坡等多個國家的文化。除此之外,原來女主角「雷雅」的形象靈感來源為一位泰國當紅女星,成個樣直情餅印一樣,而這位女星的來頭亦相當厲害,事業愛情兩得意,堪稱人生勝利組。