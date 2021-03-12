【魔龍王國】女主角原型為泰國當紅女星　19歲做視后男友係萬人迷

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-12 21:00

近日上映的《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon），是迪士尼首部以東南亞作背景的動畫，涉及老撾、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞及新加坡等多個國家的文化。除此之外，原來女主角「雷雅」的形象靈感來源為一位泰國當紅女星，成個樣直情餅印一樣，而這位女星的來頭亦相當厲害，事業愛情兩得意，堪稱人生勝利組。

《魔龍王國》的女主角雷雅同Yaya真係餅印咁樣。（IG圖片、劇照）

日前創作《魔龍王國》故事的著名編劇Dean Wellins在Instagram回覆留言時，透露泰國女星Urassaya Sperbund（暱稱Yaya）是雷雅的原型，他更自稱是Yaya的忠實擁躉，打趣說叫人不要告訴Yaya是這個角色的靈感來源。現年28歲的Yaya，早於15歲便入行拍劇，處女作就當上女主角，後來因為《築夢莊園之心火》、《逆陽之境》及《愛與罰》等劇集而爆紅，成為泰國一線女星，更憑《逆陽之境》及《愛與罰》勇奪多個視后寶座，當時她不過19歲。

Yaya與Barry Nadech被視為泰國演藝界最佳金童玉女。（IG圖片）

更多Yaya靚相

+ 11 + 11 + 11

外型甜美、身材高挑的Yaya亦是各大品牌的寵兒，為首位登上時裝雜誌《Vogue》的泰國女星，亦是泰國首位獲品牌LV邀請加入「品牌摯友」的藝人。不單事業順風順水，Yaya亦與合作多次的男神級演員Barry Nadech由螢幕情侶發展成情人，Barry Nadech正是近日在香港上映的泰國電影《呃Love天團》的男主角，二人被視為泰國演藝界最佳金童玉女。