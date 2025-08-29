回魂計｜李心潔認屍被逼看「女兒受虐」夥舒淇賈靜雯上演血腥復仇

由舒淇、李心潔主演，賈靜雯特別演出的 Netflix影集《回魂計》19日釋出「母親的復仇篇」幕後花絮，首度揭開舒淇、李心潔、與賈靜雯三位在劇中化身復仇母親時的真實心境。在花絮中可見李心潔狠狠地手持電擊棒，對死刑犯傅孟柏大動私刑，大展狠勁。李心潔坦言自己一直在等待一個讓她覺得陌生、遙遠、帶著畏懼感，但又極為真實的角色：「我覺得趙靜（角色名）就是這個人物。」



由舒淇飾演的「汪慧君」，是詐騙案的受害者家屬，她的女兒真真（陳昕葳 飾）雖然倖存，卻成了植物人。舒淇形容汪慧君是一位逆來順受的母親，即便受到丈夫孫國豪（鄭人碩 飾）的質問，仍堅信女兒有一日會醒過來，沒日沒夜的照顧著她。然而在復仇的道路上她始終是糾結的，直到遇見趙靜（李心潔 飾）才下定決心：

「我必須要幫我的好朋友一起去做這件事情。」



由舒淇、李心潔主演的Netflix影集《回魂計》即將在10月上架。（《回魂計》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《回魂計》劇照👇👇👇

+ 11

飾演舒淇女兒的陳昕葳，似乎握有關於此事件的關鍵真相，卻因無法言語讓案件依舊撲朔迷離，陳昕葳分享：

「我大部份的戲都是跟舒淇姐一起拍的，雖然我在很多場戲裡都是躺在病床上，沒有太多台詞或動作，但我可以感受到她對真真那種很強烈的關心，就算我閉著眼睛，她輕輕握著我的手、焦急地叫醫生，這些情緒我都能感受到。她讓我覺得，她真的是一個很愛、很保護自己女兒的媽媽。」



由舒淇飾演的「汪慧君」，是詐騙案的受害者家屬。（截圖）

在花絮中可見由李心潔飾演的「趙靜」惡狠狠地手持電擊棒，對死刑犯張士凱（傅孟柏 飾）大動私刑，展現不容挑釁的狠勁。李心潔坦言自己一直在等待一個讓她覺得陌生、遙遠、帶著畏懼感，但又極為真實的角色：

「我覺得趙靜就是這個人物。」



回憶在閱讀劇本時，有一場戲讓她難以釋懷，正是趙靜在女兒欣怡（方郁婷 飾）遇害後，走進停屍間認屍，接著還必須看女兒遭虐的影片，李心潔表示：「所有做過母親的女人，一定會非常明白那種心中的痛。」她形容，趙靜是一個為了所愛之人，可以變成連自己都無法想像模樣的女人。

【相關圖輯】Netflix公佈2025華語劇片單：王星越《五福臨門》舒淇《回魂計》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

首次合作並飾演李心潔女兒欣怡的方郁婷，個性與母親如出一轍，正義感強烈，卻因無法對朋友見死不救而付出最慘痛代價，她分享：

「我覺得心潔姐是一個很溫暖、很關心人的人。在拍攝現場她常常主動來問我最近怎麼樣，也會很自然地分享自己的想法，讓我覺得我們是在慢慢互相了解彼此。跟她一起拍戲真的很開心、很舒服。」



李心潔回憶在閱讀劇本時，有一場戲讓她難以釋懷。（截圖）

賈靜雯飾演的「黃宜臻」是這起案件中唯一生還的女孩安琪（林廷憶 飾）的母親，她同時是一名律師，起初全力協助舒淇與李心潔追求正義，但隨著案情愈加複雜，三位母親的信任也逐漸動搖。首次與李心潔、舒淇兩位國際影后合作，同樣身為影后的賈靜雯表示與她們對戲有種惺惺相惜的感覺，同樣作為一位母親的她，在面對劇中三位女兒們所遭遇的悲劇，與身為受害者母親需面對的傷痛，也深有同感：「母親與復仇結合起來，那個力量是非常、非常、非常驚人的。」更玩笑表示：

「不要惹媽媽，不要惹女人！」



【相關圖輯】Netflix《回魂計》劇情+開播時間+5大賣點 舒淇李心潔卡士強大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

而飾演其女兒「安琪」的林廷憶，雖然幸運獲救重返日常，卻背負著不為人知的秘密與陰影，她分享：

「靜雯姐本人其實非常溫柔，跟戲裡那個嚴格的媽媽完全不一樣。最印象深刻的是每次拍完一卡，她都會笑著說：『對不起！我不是這樣的，我對我自己的小孩不會這樣，這媽媽怎麼這樣啊？』就覺得很好笑。整體來說跟她對戲的過程是很輕鬆的，同時也讓我學到很多東西。」



【圖輯】點圖放大看更多林廷憶照片👇👇👇

+ 14

《回魂計》集結多位實力派與國際卡司，泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾（Weir）、大馬影帝李銘忠、鄭人碩、知名影帝喜翔、德泰混血的亞洲人氣歌手及演員尹浩宇。蘇格拉瓦卡那諾飾演舒淇在班佧的鄰居小店老闆，看似單純，實則洞悉整起誘騙事件的內幕，是一位相當神秘的角色。

李銘忠飾演熟悉地方人脈的警官，是協助李心潔、舒淇復仇的重要推手。鄭人碩首次與舒淇合作便飾演夫妻，為了植物人女兒與妻子爭執不斷，對手戲張力十足。尹浩宇在劇中與奶奶相依為命，卻在某天失去摯愛，兇手似乎與傅孟柏有關，因而與兩位母親結盟，在復仇計畫中施展「美男計」，成為功臣之一。

【相關圖輯】豆瓣10大燒腦劇 林保怡《嘆息橋》許光漢《想見你》都輸畀一神劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 40

全劇講述一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案，舒淇及李心潔兩位母親因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。《回魂計》將於10月9日於Netflix獨家播出。

延伸閱讀：

詐團假冒台水「打電話索個資」 北北桃多人受害

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】