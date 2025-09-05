念無雙｜《仙劍三》紫萱回歸！唐嫣睽違16年再演仙俠　搭檔這男神

久睽16年，曾於遊戲改編劇集《仙劍奇俠傳三》中飾演紫萱的唐嫣，近年重返仙俠劇舞台，在小說改編的劇集《念無雙》中化身神女姬譚音再譜浪漫經典。



除了唐嫣，《念無雙》亦獲得仙俠專家導演郭虎坐陣，加上男主角為古裝劇男神劉學義，三箭齊發，營造濃厚的古裝仙俠風情。

唐嫣在《仙劍奇俠傳三》中飾演的角色“紫萱”（小紅書@全世界最可愛是我）

唐嫣近照（Instagram@tangyan1206）

（以下內容或含劇透。）

唐嫣用微表情演活神女花容

唐嫣劇中飾演匠造之神，為尋回落入凡間的神器「神手」，不惜下凡向狐仙源仲（劉學義）親手取回。作為內地頂流女星，唐嫣魅力更勝當年，即使在待婢考核（劇情）過程中，與其他高顏值的同學身穿一模一樣的服飾，在群戲裏靠邊站，依然能憑其秀氣出塵脫俗，吸引觀眾目光。

《念無雙》中唐嫣所飾演的角色“姬譚音”（微博@念無雙官博）

然而唐嫣的知性美不僅如此。對比起多年前《仙劍奇俠傳三》的紫萱，雖然角色同為傾城美人，但今次的姬譚音更為內斂，抹去燦爛的笑臉，換來漫不經心的微笑，即使面對情緒起伏的劇情，仍然靠著嘴角、眉心、眼神等表情微動交代劇情發展，同時又不偏神女的角色設定，令畫面更優美。

還原仙家場景唔博大霧

睇劇除了睇演員之外，場景亦是扣緊觀眾看球要素，稍有不慎很容易變成動畫卡通。今次《念無雙》其中一個主場景是狐仙族居住的高聳深山，四周均被雲霧包圍。

而今次有《三生三世十里桃花》執行導演經驗的郭虎操刀，即使劇集初期九成場景均有薄霧「遮醜」，但導演在畫面構造上絕不馬虎，既建構了中國古風建築的莊嚴，在環境佈置上亦還原了仙境該有的神怪裝置，例如發光桃花樹，殿內的盤旋樓梯等，一堆只有仙俠故事才會出現的「純美」建築物，逐一在畫面上呈現又不刻意賣弄失真，導演明顯在讓觀眾投入「仙俠」世界上落足功夫。

劉學義高智商反差萌

內地網民對劉學義有很高評價，以「天生一臉高智商、氣場大」來形容他過往的角色，擅於演繹腹黑、冷峻的古裝角色。而今次在《念無雙》中，劉學義飾演的大寂司源仲則有意意反其道而行，將腹黑個性演出面，表面刁難女主角，實質卻是表現「喜歡」，與唐嫣的含蓄演法形成反差萌，二人在劇中的「打情罵俏」更令人動心。

值得一提的是，查看《念無雙》演員表，還有近年專注內地發展的，相信一定有不少氣勢磅礴的場面伴隨而至。

劉學義（微博圖片）

劉學義（微博圖片）

劉學義（微博圖片）

【本文獲「Now TV」授權轉載。】