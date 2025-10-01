觸電｜上畫半月靠口碑終破100萬　羅浩銘︰都話咗我哋會打返上嚟

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、Yanny陳穎欣、羅莽、馮素波等主演，早前於香港上映後賺盡口碑、卻同時票房告急。柯煒林作為男主角，就算在養病期間，仍連日在社交媒體為新作打戲，呼籲觀眾入場支持。直到今日（01/10），電影在上映近半月後，終於迎來票房第一個100萬，身為戲中演員及動作指導的羅浩銘亦開心分享這個喜訊。

電影《觸電》以電競為主題。（《觸電》劇照）

羅浩銘是《觸電》的重要人物，除了是演員及動作指導，他更是故事原創人。（《觸電》劇照）

羅浩銘是《觸電》的重要人物，除了是演員及動作指導，他更是故事原創人，所以對於電影票房起初受挫到今日終可衝突100萬，感受良多，他在帖文中寫道︰

「開畫票房得 $50000

YouTube 幾個 channel 笑我地（哋）

俾人 cut 到得返天地場

直到很多很多看過《觸電》觀眾為我們發聲留言

睇幾次依然入場睇 終於我地（哋）逆襲成功🏅

我都話左（咗）我地（哋）會打返上黎（嚟） 😁

票價依然只係 $60 （今日仲要半價）

多謝每一位支持《觸電》既（嘅）觀眾

係（喺）我地（哋）套電影最需要你地（哋）既（嘅）時候，你地（哋）就開大技「R」幫我地（哋）打氣

上斜落斜 從未驚過

我地（哋）會繼續努力

happy hour 每一個都係皇牌

一定得」

羅浩銘對於電影票房起初受挫，到今日終可衝突100萬，感受良多。（網頁截圖）