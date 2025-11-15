Disney+2026必睇大作一文看清：大熊餐廳5/波西傑克森2/幕府將軍2

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區11月13日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+ 原創內容發布會」，邀請來自美國、韓國與日本的頂尖創作人才齊聚一堂。



搶先揭曉Disney+將於2026年推出的全球娛樂內容陣容，展現平台持續深耕原創、打造全球化內容的決心。

內容重點：

1. 《強納斯兄弟過聖誕》（A Very Jonas Christmas Movie） 11月14日

2. 《波西傑克森》（Percy Jackson And The Olympians）第二季 12月10日

3. 《Descendants: Wicked Wonderland》（中文片名待定） 2026年夏季

4. 《基斯咸士禾夫: 與父親的騎行之旅》（Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember） 11月24日

5. 《韋史密夫的極地縱橫》（Pole to Pole with Will Smith） 2026年

6. 《極樂凶間》（Paradise）第二季 2026年

7. 《The Testaments》（中文片名待定） 2026年

8. 《扒手道奇》（The Artful Dodger）第二季 2026年初

9. 《破案三人行》（Only Murders in the Building）第六季 2026年

10. 《美麗毒素》 2026年1月

11. 《大熊餐廳》（The Bear）第五季 2026年

12. 《幕府將軍》（FX's Shōgun）第二季（上線時間待定）



《強納斯兄弟過聖誕》 11月14日

確定回歸演出《搖滾夏令營》的強納斯兄弟（Jonas Brothers），於11月14日首先帶來聖誕電影。

故事講述結束倫敦巡演的三兄弟凱文、喬和尼克，他們只想趕回紐約與家人團聚過聖誕節，然而一路上卻面臨重重阻礙、讓返鄉路途變得非常艱辛。

《波西傑克森》第二季 12月10日

《波西傑克森》第二季《波西傑克森：妖魔之海》預定將於12月10日登場。波西時隔一年重返混血營，卻發現世界天翻地覆，他與安娜貝絲的情誼發生改變，更面臨好友格羅弗失蹤、營地受到克洛諾斯軍隊的圍攻、還多了一位獨眼巨人弟弟。

他將踏上驚險旅程，深入怪物之海，試圖將他的世界撥亂反正。在那裡，波塞頓之子的命運正靜靜的等待著他。

《Descendants: Wicked Wonderland》（中文片名待定）2026年夏季

延續《星光繼承者：公主反叛聯盟》（2024）的故事，Kylie Cantrall 再次飾演《愛麗絲夢遊仙境》中紅心皇后的女兒「紅公主」、Malia Baker 則飾演《灰姑娘》中灰姑娘與白馬王子的女兒「可蘿伊」。

本作為《星光繼承者》系列的第五部作品，這部續作主要設定在現代仙境，匯集了許多新舊角色，並深入探討了前作結尾的警告：當你改變時間的軌跡，就必須要承擔後果。

《基斯咸士禾夫: 與父親的騎行之旅》 11月24日

紀錄片將講述，當父親克雷格確診阿茲海默症後，基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）將鏡頭對準家人，並與父親踏上回溯過往的公路之旅、探索人際連結的科學，並了解如何藉此鞏固記憶。

他們重遊充滿意義的故地、拜訪熟悉的面孔，將一切拍成家庭影片，重溫即將消逝的珍貴回憶。這段穿越澳洲的旅程，成為父子情感的深刻見證。

《韋史密夫的極地縱橫》 2026年

國家地理的全新系列，Will Smith 將踏上一段極限的探索之旅，他在 100 天內橫跨七大洲，親身體驗地球上最極端的自然環境。

《韋史密夫的極地縱橫》（Facebook@Disney+）

《極樂凶間》第二季 2026年

《極樂凶間》（Paradise）第二季即將回歸，故事背景設定在一個寧靜社區，這裡住著世界上最顯赫的人物。

然而，一起震驚社區的謀殺案打破了這份平靜，一場攸關生死的調查就此展開。

《The Testaments》（中文片名待定） 2026年

改編自Margaret Atwood 2019年獲得布克獎的同名小說，故事背景設定在反烏托邦神權統治下的基列國，時間點為《使女的故事》多年後。這是一部關於成長的故事，描述在基列出生長大的年輕女性，從未見過外面的世界，對自由一無所知。當她們面臨被迫婚配、淪為奴役的命運時，必須盡力尋找新舊盟友，幫助她們爭取自由和應得的生活。

《扒手道奇》第二季 2026年初

雙面扒手傑克回來了！

這部深受歡迎的澳洲原創劇集第二季將於 2026 年初回歸，道奇與總督千金貝兒之間禁忌的戀情岌岌可危，而一名殺人犯正潛伏在維多利亞港。

《破案三人行》第六季 2026年

由 Stephen Glenn Martin、Dan Fogelman與John Hoffman打造的喜劇懸疑影集將於 2026 年回歸。故事講述三位素未謀面的陌生人（Stephen Glenn Martin、Selena Gomez與Martin Short飾演）因為對真實犯罪的熱愛而相識，並捲入一起發生在他們高級公寓內的離奇命案。

三人組決定開設 Podcast 頻道邊查案邊紀錄，卻逐漸揭開大樓內多年來的秘密，甚至發現兇手可能就在他們身邊。

《美麗毒素》 2026年1月

《美國恐怖故事》Ryan Murphy擔任主創的全新「身體恐怖」科幻影集，預計會有 11 集。故事講述探員Drew Foster和Kara Vaughn一起調查一種名為「The Beauty」的性傳染疾病，這種病會讓人的外貌發生變化，但代價卻是致命的。

《美麗毒素》宣傳圖（Facebook@Disney+）

兩位探員將一邊躲避腐敗的官員與一名以他們為目標的傭兵，另一邊又要面對一起疑似牽扯政府的陰謀。

《大熊餐廳》第五季 2026年

來自高級餐飲界的年輕主廚卡米，因家中發生悲劇而回到芝加哥接手家族經營的三明治店。他不僅要面對小本經營的現實壓力、個性強勢的廚房夥伴，還得處理與家人的緊張關係。

在轉型餐廳的同時，他也在重建自己的人生，並逐漸與這群「自己選擇的家人」建立深厚情感，第五季將於 2026 年登場。

《幕府將軍》第二季（上線時間待定）

改編自 James Clavell 暢銷小說，背景設定於1600年代初期的日本，正值一場改變歷史的內戰爆發之際。

講述「吉井虎永」將軍面對攝政委員會的敵人勾結，不惜犧牲生命對抗危險政敵。而當一艘神秘的歐洲船隻在附近村莊擱淺時，船上的英國引航員「John Blackthorne」與「虎永」將軍分享了重要的戰略秘密，使他在世紀關鍵的內戰中扭轉了局勢，而兩人的命運與他們的翻譯官——神秘的基督徒貴族「戶田鞠子」——緊密相連，她在動盪的政治局勢中，必須在信仰、忠誠與愛情之間做出抉擇。第二季設定在首季事件發生的十年後，繼續講述這兩位來自不同世界的男人之間命運交織的歷史故事。

