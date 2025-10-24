Disney+《911》23歲女星逝世震驚粉絲及劇組　13歲起與這惡疾搏鬥

美國新生代女演員伊莎貝拉‧泰特（Isabelle Tate） 驚傳離世，年僅23歲。



根據家屬發布的訃聞，泰特於上周日（5日）辭世，死因尚未公布。消息一出，令粉絲與劇組同仁深感震驚與哀悼。

泰特於Disney+《火速救援最前線：納許維爾》（911: Nashville）飾演茱莉，前途一片光明，想不到成為遺作。（劇照）

泰特以Disney+影集 《火速救援最前線：納許維爾》（911: Nashville） 試播集出道，飾演在單身派對上與消防員互動的角色「茱莉」。她剛踏入演藝圈不久，前途一片光明。其經紀公司 McCray Agency 表示：

這是她回歸演藝夢後的第一個試鏡，沒想到卻成為她的最後一部作品。

根據訃聞，泰特被形容為「充滿熱情、想改變世界的女孩」，熱愛動物、常到收容所當志工，最珍惜的則是與家人、朋友共度時光。

她的母親與妹妹是她生命中最重要的依靠：

她永遠是派對的靈魂人物。

泰特從13歲起便與漸進性神經肌肉疾病搏鬥，她曾在社群上坦言病情讓她逐漸失去行走能力：「我學會接受協助，也學會擁抱現實。雖然這段旅程艱難，但我不會讓疾病定義我。」

化妝師珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）也在Instagram悼念：「她是一個多麼美麗的靈魂，我曾在《911：納許維爾》為她上妝，她會被深深懷念。」

泰特遺留母親卡特莉娜、父親約翰、繼父Vishnu與妹妹Daniella。她的短暫人生，卻以堅韌、勇氣與愛留下最耀眼的印記。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】