《鬼滅之刃》首週末狂收3.7億破紀錄　周一卻「插水」超過72%？

日本現象級動畫《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，在內地11月14日公映，但隨後上演了一場驚心動魄的「過山車」行情！由票房大破日本進口片紀錄，到周一單日票房出現「插水」式暴跌到2436萬，當中到底發生甚麼事？



《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》（微博@淘票票）

開局即巔峰？首周破紀錄 現「斷崖式」下跌

《鬼滅之刃》11月14日在內地上映，首日即豪取1.17億元（人民幣，下同），刷新日本進口片紀錄；首週末三日更勁收3.73億，成績斐然。

《鬼滅之刃》上映首週以3.73億元登頂票房周榜。（微博@貓眼電影）

然而，最戲劇性的一幕發生在星期一（11月17日）。單日票房突然「插水」式暴跌到2436萬，同前一日相比跌幅高達72.4%！這個數字遠超市場預期，甚至高過同期其他影片，即刻引爆網絡熱議。

《鬼滅之刃》票房（貓眼專業版）

《鬼滅之刃》近日票房趨勢（貓眼專業版）

網民抵制情緒升溫

票房異動，矛頭直指近期中日關係的敏感時刻。據報由於日本首相的涉台錯誤言論，導致內地輿論反彈，加上《蠟筆小新》等日本電影傳出被暫緩上映，好多觀眾自發將情緒帶入《鬼滅之刃》，發起抵制。

（微博@人民日報）

儘管風波不斷，但《鬼滅之刃》並未像傳聞那樣被強制落畫。影院密鑰（放映許可）已經確認延長到11月23日。但這場圍繞政治情緒、商業利益與信息誤讀的票房風暴，顯然仍未平息。