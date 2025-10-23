萬聖節裝扮｜40個騎呢Cosplay造型推薦　今年熱爆蕾潔、鬼滅之刃

萬聖節（10月31日）將至，不少香港後生仔都為造型煩惱。未諗到扮啲乜唔緊要，以往社交平台上也接連出現意想不到千奇百趣的COSPLAY，《開罐》就收集了過去40個爆笑造型讓大家參考！



池袋的年度活動「萬聖節Cosplay節2024」有麥當勞叔叔同KFC爺爺。 （x@rental_kawase）

萬聖節扮嘢的習俗，其實是源於要嚇走超自然或民間傳說的生物，所以道理上應該要裝扮成可怕的角色，但後來續漸演變成一個發揮創意的節日，會扮成各式電影卡通角色，甚至是日常不起眼的事物。每年萬聖節，蘭桂坊和主題樂園都會是港人萬聖節扮嘢熱門地，台灣則是信義區，今年相信亦不例外，應該會有不少後生仔率先扮鬼扮馬，還未諗到今年扮乜？不妨睇下2024年造型揾靈感。

每年的熱門動漫和影視作品，都是大家汲取Cosplay靈感的大熱之選。除了《鬼滅之刃》的經典角色如時透無一郎、禰豆子，今年新推出的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》也讓這部作品的議論度極高，相信相關角色將再度成為熱門。

而9月剛上映的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，當中的主角蕾潔，憑藉複雜的背景和「炸彈惡魔」的形象吸引大量粉絲，更以美豔、危險的雙重魅力成為許多人挑戰暗黑魅惑路線的首選。而在淘寶上，有商家已經上架相關的Cosplay服裝及道具，從幾十元到數百元不等。

説到日本萬聖節的重頭戲就必須要講到「樸素Halloween角色扮演大會」（地味ハロウィン），參加者會打扮成日常生活中不起眼的人事物，過往有不少人打扮到場，亦有部分人在網上投稿，爆笑又貼地！