《鬼滅之刃》台灣辦海外首展即爆亂象　有人通宵排隊方知隔日入場

然而，許多粉絲卻因入場制度不清楚而感到失望。現場粉絲抱怨主辦方未明確說明候補入場規則，許多特地請特休假或從外縣市趕來的粉絲被告知「今天不能進場」，讓他們既氣憤又無奈。主辦方則回應表示，公告上已有說明候補券是領取隔天場次，並已向現場粉絲溝通說明。

熱門動畫《鬼滅之刃》海外首展於台灣登場，許多粉絲卻因入場制度不清楚而感到失望。（Youtube@TVBS NEWS）

《鬼滅之刃》因其精美的動畫呈現和細緻的打鬥場景，加上主角群和周邊人物的鮮明性格特色，使這部作品在全球掀起熱潮。許多動漫迷帶著自己喜愛的角色周邊前來，有粉絲表示最喜歡富岡義勇這個角色，還特地帶了義勇的卡片；另一位動漫迷則表示比較喜歡鬼的角色，「只要是上弦我都可以，但我最喜歡的是猗窩座或童磨」。

然而，這場10月16日在台灣舉辦的海外首展卻因入場制度引來粉絲抱怨。現場粉絲表示沒有工作人員下來解釋規則：

你今天所有規則都不清楚，假如今天大家都還不知道，你後面參與的人怎麼辦？你後面的流程模式都這樣用預約，現場的人都要一個一個帶上去，問也找不到人問，你把我們後面排隊粉絲當傻瓜嗎？

這次展覽分為商品區和展覽區，要買到500元（台幣）低消才能看展，一梯次一小時只開放50人入場。主辦方公布每天晚上20:00會發放候補券，每一梯次都會再開放20人。不少粉絲當天滿心期待來到現場等候，結果卻被告知是候補明天的名額。有粉絲表示：

詢問說是不是今天可以排現場，結果得到的回覆是他們有回今天可以排現場，但怎麼到現場就不行了。

粉絲們不僅抱怨公告沒有說清楚，還批評事前規劃不完善，不知道周邊會有哪些商品、價格多少，完全無法準備預算和安排時間。對此，主辦方表示公告上都有寫明是領取隔天場次，可能有理解上的落差，已經向粉絲溝通說明。但對於那些辛苦早起排隊的粉絲們來說，這樣的解釋恐怕難以接受。

