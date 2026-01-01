尋秦記丨嬴政真實身高竟近兩米仲型過林峯古仔　後宮美女過萬

《尋秦記》將於2025年12月31日登上大銀幕，電影版劇情和電視版相隔24年，如今故事再有推進，實在予人一種恍如隔世的感覺。更有觀眾翻找出了2001年電視版《尋秦記》回味，劇中林峯飾演的趙國公子趙盤代替了已離世的嬴政成為了秦始皇，那麼就有觀眾好奇，歷史上的秦始皇嬴政究竟是怎麼樣的一個人呢？



《尋秦記》林峯與歷史上的嬴政對比

秦始皇嬴政真實樣貌

作為最著名的中國皇帝之一，歷史上真實的秦始皇嬴政，其廬山真面目究竟是如何的？又是否如林峯般俊朗呢？如今《尋秦記》電影定檔於2025年12月31日在香港正式上映，那麼我們再來回顧一下，真實的秦始皇嬴政與《尋秦記》中的林峯有什麼不同。

內地教科書上的秦始皇嬴政相。（網上圖片）

根據古籍《太平御覽》記載：「秦始皇帝名政，虎口，日角，大目，隆準，長八尺六寸，大七圍。」

這段古文描繪出了一位極具威嚴的帝王形象，我們可以逐一解讀其特徵：

虎口：意指其嘴巴張開時相當寬闊，且嘴唇肥厚。

日角：這是一種面相學特徵，指兩眉之間的正中間位置隱隱隆起，象徵著帝王之相。

大目：形容他擁有一雙炯炯有神的大眼睛。

隆準：代表擁有高挺筆直的鼻樑。

長八尺六寸：按秦代度量衡換算成現代單位，其身高約為驚人的1.98米。

大七圍：指其胸圍寬達1.2米。



若然歷史記載屬實，秦始皇絕非後世戲曲中描繪的文弱或猥瑣形象，而是一名身材高大、體格強健魁梧的北方漢子，其外型氣勢確實配得上「千古一帝」的稱號。

出身不同

《尋秦記》：林峯飾演的趙盤本是趙國名門之後，是趙國雅夫人（趙雅）與趙括（紙上談兵那位）的兒子。但因父死家敗淪為市井流民，遊手好閒、打架鬥毆，與乞丐為伍，性格頑劣叛逆，毫無王族身份自覺，後被穿越而來的項少龍（古天樂飾）收為徒弟。

正史：雖然影視作品中的項少龍為人熟知，但歷史上並無此人。回歸正史，嬴政生於趙國邯鄲，確是秦莊襄王（異人）與趙姬之子。由於當時秦、趙兩國交惡，其童年可謂飽受冷遇與艱辛。野史常有傳聞指他是權臣呂不韋的私生子，惟典籍《史記・秦始皇本紀》明文記載，莊襄王在趙為質子時悅納呂不韋之姬，於秦昭王四十八年正月誕下嬴政，初時更隨俗姓趙，清楚交代了其皇室身世。

廿多年前的《尋秦記》，是古天樂最後一部TVB劇集，但就是林峯一部古裝劇，二人亦蘊釀出一份師徒情。（《尋秦記》劇集影片截圖）

繼位方式不同

《尋秦記》：《尋秦記》中林峯是冒名頂替繼位的，當時因為真正的嬴政在流亡途中夭折，項少龍為了完成任務，讓長相酷似嬴政的趙盤（林峯飾）頂替嬴政身份，成為秦國太子繼承王位。林峯繼位後項少龍負責保護其人身安全，呂不韋利用其身份鞏固相權，本人毫無實權。

正史：雖說嬴政身為秦莊襄王長子，於13歲時已名正言順合法繼位，惟初期因年幼未能親掌國政。當時朝局實由相國呂不韋聯同太后趙姬垂簾攝政。直至公元前238年，嬴政正式親政，隨即以鐵腕手段剷除嫪毐亂黨，幽禁太后趙姬繼而罷免呂不韋相位，歷經波折終成功收回皇權，獨攬天下大權。

《尋秦記》中林峯是冒名頂替嬴政繼位的，林峯繼位後項少龍負責保護其人身安全，呂不韋利用其身份鞏固相權，本人毫無實權。（《尋秦記》劇集影片截圖）

掌握實權方式不同

《尋秦記》：趙盤是在陰差陽錯之下冒用嬴政之身份，成為項少龍所扶植的秦始皇。登上王位的趙盤心態丕變，開始視項少龍為自己掌權路上的最大威脅。在宮中勢力不斷挑撥下，他動了殺機，決意借「清君側」之名暗中佈局，逐步剪除項少龍的羽翼，最終與項少龍決裂對峙。

正史：公元前238年，嬴政赴雍城舉行冠禮，嫪毐趁機發動政變，嬴政以雷霆手段平定叛亂。事後嬴政誅殺嫪毐三族，車裂嫪毐本人，將母親趙姬軟禁於雍城。次年嬴政更是以嫪毐之亂牽連為由，罷免呂不韋相職，將其流放蜀地，呂不韋最終飲鴆自盡。待嬴政肅清朝中依附嫪呂的官員後，他提拔李斯、王翦等寒門與軍功派，徹底掌控朝政。

林峯飾演的登基後，在權力鬥爭的洗禮下他變得猜忌多疑、心狠手辣，甚至為了鞏固王位，不惜與恩師項少龍反目。（《尋秦記》劇集截圖）

與呂不韋關係

《尋秦記》：劇中趙盤與呂不韋不但無血緣關係，更有着不共戴天的殺父深仇。由於母親趙雅的悲劇下場與呂不韋脫不了干係，令趙盤對這位權相恨之入骨。為了雪恨，他最終設局將對方逼上絕路，以此了結這段血海深仇。

正史：呂不韋曾一手扶植秦莊襄王上位，在嬴政繼位初期權傾一時，更獲尊稱為「仲父」。惟受嫪毐之亂波及，他最終慘被免職。據《史記·呂不韋列傳》記載，嬴政去信質問呂不韋有何功勞獲封河南及享十萬戶食邑？下令將其全家流放至蜀地。呂不韋深感秦王殺機已動，自知難逃誅殺，最終在絕望中飲鴆自殺謝幕。

25年後林峯出演電影版《尋秦記》，再演秦始皇。（《尋秦記》劇集截圖；《尋秦記》電影版預告截圖）

焚書坑儒事件

《尋秦記》：《尋秦記》將歷史上的「焚書坑儒」改編得極為精妙，堪稱全劇的神來之筆。劇中趙盤之所以下達焚書與坑殺儒生的殘酷指令，實則是為了掩蓋兩大真相。他必須徹底銷毀所有關於項少龍的文字記載，藉此將自己其實是趙盤而非真正嬴政的身世秘密永遠封存，確保皇位穩固。

正史：歷史上嬴政為求思想高度統一及鞏固中央集權，堅決推行法家路線，嚴禁「以古非今」之風，藉由焚書坑儒手段來瓦解六國復辟的輿論溫床。據《史記·秦始皇本紀》所載，丞相李斯當時獻計，主張除秦紀外，其餘史籍與民間私藏之《詩》、《書》及百家語均須集中銷毀。嬴政不僅採納，更下令將四百六十餘名犯禁儒生於咸陽集體坑殺，旨在昭告天下以儆效尤。

林峯在《尋秦記》電影版的造型。（《尋秦記》電影版預告截圖）

修築長城

《尋秦記》：《尋秦記》中趙盤修築長城是為了防止項少龍逃跑（他認為項少龍可能逃往北方），同時他更意在阻隔外族，嚴防其統治秘密遭揭穿。

正史：秦始皇嬴政興建長城之舉，實為抵禦北方匈奴的南下進犯。他下令將燕、趙、秦三國原有的舊長城連成一線。據《史記·蒙恬列傳》記載，秦統一天下後，特派大將蒙恬率領三十萬大軍北驅戎狄，在收復河南地後，依山勢地形修築險塞。這項浩大工程西起臨洮，東至遼東，綿延萬餘里，構築起堅不可摧的防線。

《尋秦記》電影版中，林峯飾演的趙盤將再度與古天樂飾演的項少龍聯手。（《尋秦記》劇集截圖）

性格對比

《尋秦記》：趙盤出場時是一個典型的紈絝子弟，不學無術，甚至有點懦弱和自卑，經常被趙國公子欺負。待母親趙雅慘死、他被追殺流亡，為了生存開始變得狠辣。登基後，趙盤為了掩蓋自己「冒牌貨」的身份，在權力鬥爭的洗禮下他變得猜忌多疑、心狠手辣，甚至為了鞏固王位，不惜與恩師項少龍反目。

正史：嬴政自幼在趙國做人質，受盡冷遇，因此養成了堅韌隱忍且極度缺乏安全感的性格。他在掌權後雷厲風行，殺伐決斷極為果斷，展現出極強的控制欲和政治野心。《史記》中曾生動描繪其面相特徵：「蜂準、長目、摯鳥膺，豺聲」，意指他鼻樑高挺、眼睛細長、胸骨凸出如鷙鳥，且聲線似豺狼般沙啞。史書以此斷定其為人「少恩而虎狼心」，是一位刻薄寡恩、心狠手辣的冷血霸主。

林峯這張圖，大家都只記得後來被Key上去的「寡人笑X咗」，沒有人記得原本的劇情。（《尋秦記》劇集截圖）

感情對比

《尋秦記》：劇中林峯飾演的趙盤對郭羨妮飾演的才女琴清一見鍾情，這份感情貫穿始終，但琴清始終愛的是項少龍。趙盤會變得殘暴無情，一部分原因正是因為他發現自己擁有了天下，卻得不到最想要的女人，後期的冷酷更是一種「既然得不到愛，那就擁抱權力」的絕望。

正史：在浩如煙海的史料中，可以說找不到任何關於秦始皇嬴政「真愛」或寵妃的記載。受母親趙姬淫亂行為的影響，他對女性極度不信任，情感上更是極度封閉。《史記》記載嬴政兼併六國後，收納六國美女充實後宮，人數多達萬餘，但這更多是戰利品和慾望發洩，而非愛情。唐朝詩人杜牧的《阿房宮賦》中亦寫到秦始皇嬴政的後宮人數眾多，甚至有人三十六年都沒見過皇帝一面。

林峯演的秦始皇，是因為失去愛而成為孤家寡人； 真實的秦始皇，是為了不需要愛而主動選擇成為孤家寡人。（《尋秦記》電影版預告截圖）

兵馬俑撞樣林峯

2025年8月，一則關於秦始皇兵馬俑的奇聞在網絡上引起了極大轟動。事緣有眼尖的遊客在參觀秦始皇兵馬俑時，意外發現一尊彩繪陶俑，其樣貌竟與香港著名男星林峯驚人地相似。

這尊編號「t23g1015」的彩繪陶俑，特別是從45度側面觀察，無論是那深邃的面部輪廓、挺拔的鼻樑線條，還是嘴型的弧度，都與林峯如同「餅印」一般。這組對比照片迅速在各大社交平台發酵瘋傳，成為全城熱話。

2025年8月，有眼尖的遊客在參觀秦始皇兵馬俑一號坑時，意外發現一尊彩繪陶俑，其樣貌竟與林峯如同「餅印」一般。（網上圖片）

適逢林峯正如火如荼地為電影版《尋秦記》進行宣傳活動，他在受訪時主動提及這宗「撞樣」趣事，表現得既驚訝又興奮。他笑言：「連我自己見到都嚇親！真係好想親身去現場睇一睇嗰個兵馬俑。」

林峯對這宗「撞樣」趣事，表現得既驚訝又興奮他笑言：「連我自己見到都嚇親！真係好想親身去現場睇一睇嗰個兵馬俑。」（網上圖片）

回想2001年，林峯憑藉TVB劇版《尋秦記》中「嬴政」一角一炮而紅，將角色從單純的趙國公子趙盤，演變至腹黑霸氣的千古一帝，演技備受讚賞並成為經典。是次「撞樣」事件更被創意無限的網民解讀為「神預言」，笑指這是劇中主角項少龍穿越回秦朝時，特意照著林峯的樣子製作的陶俑，這與劇中項少龍在現代博物館看到酷似自己秦俑的經典情節，形成了完美的跨時空呼應。