尋秦記丨李斯竟然是狠人為上位毒殺師兄　結局淒涼受五刑被腰斬

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及陳國邦等領銜主演的《尋秦記》自12月31日上映以來票房成績連環報捷，更登香港電影史上首日最高開畫票房冠軍。連日來不少網民在社交平台討論劇情及各人角色扮演，其中陳國邦穿越四分一世紀再以李斯身份登場，由青年版到今日演繹中年版，在劇情裡外與觀眾一同成長。今日就來睇睇歷史上的李斯究竟是怎麼樣的一個人。



陳國邦作為《尋秦記》劇集原班人馬，事隔25年在電影版裡重演李斯一角。（香港01 攝）

《尋秦記》陳國邦與歷史上的嬴政對比

作為秦始皇的丞相，李斯一手推動了廢分封行郡縣、統一文字、貨幣與度量衡等關鍵政策；然而他為人極度功利且陰狠，曾因嫉妒才華而害死同門師兄韓非，並主導「焚書」以箝制思想，晚年更因貪戀權位而在沙丘之變中與趙高合謀篡改遺詔，最終自己反遭趙高誣陷，落得腰斬於市、夷三族的悲慘下場。

TVB電視劇《尋秦記》中的李斯，被陳國邦重塑為一位重情重義、機智幽默且極具現代思維的「最佳拍檔」。相較於史實中「刻薄寡恩」的權臣，劇版李斯更具人情味，是項少龍穿越之旅中不可或缺的智慧盟友與歷史見證者。很多影迷戲稱：「如果項少龍是穿越過去的現代人，那李斯就是智商最接近現代人的古人。」

陳國邦在電影版再以李斯身份出場，樣貌與形象已成熟不少。（《尋秦記》劇照）

出身與入秦動機

《尋秦記》：李斯原為韓國的一落魄小吏，因項少龍的賞識與推薦才得以進入秦國輔佐嬴政，他雖然精於權謀但有底線，且對朋友（項少龍）極為忠誠。

歷史上：李斯見「路邊老鼠與糧倉老鼠」之別，因此主動辭別老師荀子入秦尋求富貴。他是先投奔呂不韋做門客，後憑藉《諫逐客書》等才華一步步獲得秦王賞識，與項少龍無關。《史記·李斯列傳》中就提到李斯曾感歎道：「一個人有沒有出息，就如同老鼠一樣，只是由自己所處的環境決定的罷了！」

《尋秦記》中的李斯原為韓國的一落魄小吏，因項少龍的賞識與推薦才得以進入秦國輔佐嬴政。（《尋秦記》劇集劇照）

謀害韓非

《尋秦記》：劇中幾乎刪減了韓非子的戲份，未呈現李斯嫉妒並毒殺韓非的陰暗面，因此《尋秦記》中的李斯是相對正面的形象。

歷史上：李斯自知才學不如韓非，擔心韓非被秦王政重用會威脅自己的地位，就在秦王政面前詆毀他，讓秦王給韓非定罪。而李斯在秦王猶豫之際，搶先派人送毒藥逼韓非自殺，造成了不可挽回的結果，這亦是李斯人生中重大的污點。

歷史上的李斯自知才學不如韓非，因此設計將他毒殺。而《尋秦記》幾乎刪減了韓非子的戲份，因此劇中的李斯是一個偏正面的角色（《尋秦記》劇集劇照）

「焚書坑儒」的動機

《尋秦記》：大結局時，嬴政為了掩蓋項少龍穿越時空的秘密（不讓後人知道有現代人存在），命令李斯燒毀所有記載項少龍的書籍，並坑殺知情的儒生。李斯是為了履行君命並間接保護朋友的秘密而執行此策。

歷史上：李斯主張焚毀民間所收藏諸子百家之書，打擊反對郡縣制的分封派勢力，維護中央集權。《史記·秦始皇本紀》提到李斯為了遏止儒生用古代標準批評當朝政策而惑亂民心，奏請秦始皇焚毀除秦國史書與實用技術以外的所有民間藏書，並制定「談論詩書者死」與「藉古諷今者滅族」的嚴刑，維護中央集權。

《尋秦記》中嬴政為了掩蓋項少龍穿越時空的秘密，命令李斯燒毀所有記載項少龍的書籍，並坑殺知情的儒生。（《尋秦記》劇集劇照）

結局

《尋秦記》：劇集結束於秦併六國。李斯在劇中最後被封為寫史書的官（太史/丞相職責混用），並奉命修改史書，將項少龍的存在抹去，劇終時他依然是嬴政身邊的紅人，結局圓滿。

歷史上：李斯歷史上官至丞相，但結局極為悲慘。秦始皇死後，李斯因與扶蘇政治立場不同，與趙高參與「沙丘之變」，篡改遺詔立秦始皇幼子胡亥為皇帝，並陷害秦始皇長子公子扶蘇。後來趙高專權，李斯被誣陷謀反，誅滅三族，最後被腰斬於咸陽市，夷三族。《史記·李斯列傳》中講李斯臨終前對兒子講到：「我想和你再牽著黃狗，走出家鄉上蔡城的東門去追逐野兔，現在哪裡還辦得到呢！」

陳國邦於《尋秦記》劇集飾演年青階段的李斯。（《尋秦記》劇集劇照）