曾智華批評《尋秦記》電影壟斷排片趕絕其他電影！遭網友怒轟

資深傳媒人曾智華（Luke Sir）近日在社交平台及專欄撰文，對元旦檔大熱電影《尋秦記》的排片表示極度不滿。曾智華形容目前的戲院排片只見「一片尋」，批評院商為了推高《尋秦記》電影的收入，不惜趕盡殺絕其他電影。他直言，雖然香港是自由市場，但目前的排法已到「離譜」地步，令希望有其他選擇的影迷「實在太太太冇癮」。

曾智華撰文控訴對元旦檔大熱電影《尋秦記》的排片表示極度不滿。（資料圖片 ）

《尋秦記》電影售票全線「飄綠」

為了佐證觀點，曾智華貼出了戲院排片表。圖中可見，以某一戲院為例，絕大部分時間均上映《尋秦記》，但下午黃金時段的剩餘位置顯示為「大量」（全綠色），這意味著超過八成座位尚未售出。曾智華質疑，既然買飛人數並不多，院商為何仍要霸佔所有影期？他更公開發問：「這個，真是市場決定？或是院商計錯數？」

《尋秦記》佔大量排片期，但剩餘座位大多數為「全綠」，這意味著超過八成座位尚未售出。（Facebook@Luke Sir 曾智華）

《尋秦記》電影首日千萬票房惹質疑

雖然《尋秦記》官方公佈首日票房破千萬港元，創下香港影史紀錄，但曾智華在觀察座次表後提出質疑，認為此片的後勁難以與早前的《九龍城寨之圍城》或《破·地獄》相比。他指出，目前的「虛火」可能掩蓋了其他優質片如《阿凡達：火與燼》及《美傭誘罪》的空間，呼籲院商應考慮市場因素，騰出部分映期給其他電影。

歷年香港電影及華語電影首周票房頭三位。（香港票房有限公司）

曾智華指出目前《尋秦記》的「虛火」可能掩蓋了其他優質片。（《尋秦記》電影版劇照）

網民反應兩極

面對排片爭議，網民反應兩極。有網民建議曾智華應直接找文雋或「田雞」（田啟文）反映行業問題。然而，亦有影迷對曾智華之前的推介不買帳，留言投訴他早前介紹的《美傭誘罪》不好看，直言「俾你騙了」，更批評部分觀眾只是人云亦云。

有網民建議曾智華應直接找文雋或田雞（田啟文）反映行業問題。（網民評論）