古天樂幫媽媽慶生曬全家福　「見到佢哋就係會忍唔住微微嘴笑」

《尋秦記》電影版上映近一個月，票房已突破8000萬，正向1億邁進。身為總監製及主角的古天樂，正忙於宣傳及謝票。不過昨晚（26/1）古老闆就暫停一切工作，因為正值媽媽生日，不單預留時間同父母一齊慶祝，更自多年後，再度公開全家福，並笑言︰「本來想保持傳統木口木面影張相，但有時見到佢哋就係會忍唔住微微嘴笑。」

自多年後，古天樂分享最新的全家福。（古天樂＠Threads）

事後，古生亦在個人部落格分享感受，表示近因為電影《尋秦記》，宣傳活動不斷，但即使再忙，他都不忘父母的生日。「我也提醒自己，有些事是絕對不能妥協的，那就是和家人相聚的時間，尤其是正值媽媽的生日，無論工作再繁重，我也要抽空陪她慶祝。」

數年前公開的全家福，古生的確係「保持傳統木口木面影張相」。（網上圖片）

古生更在新開的Threads帳號，分享全新的全家福。「上一次在社交平台上公開我們家人的合照，已經是很久之前的事了，這幾年不單是香港，整個世界都經歷了翻天覆地的改變，亦令我體會到最真實、最溫暖的依靠，始終是家人的陪伴。」

在初擔任荷里活動畫《一家大戰機械人》監製，片尾亦有公開全家福，以回應戲中「一家人」的主題。（影片截圖）

最後更以《尋秦記》的角色項少龍，給予自己的感受。「雖然我演活了能穿越時空的項少龍，但現實生活教會我的是珍惜眼前人。我們無法改寫過去，但可以把握當下，能夠在紛擾的世界中，與家人圍坐在一起吃一頓飯，這份福氣是千金難買。媽媽生日快樂！」