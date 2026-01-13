金球獎｜《色慾都市》Carrie奪終身成就獎　Mr. Big貼文爆粗暗寸

第83屆金球獎昨天揭曉，60歲的「凱莉」莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker、SJP）獲頒象徵終身成就的「嘉露賓納獎」（Carol Burnett Award，又稱金球獎電視類終身成就獎），表揚她在電視與電影領域的卓越貢獻。《色慾都市》多位老班底也紛紛獻上祝福，場面溫馨。



但在影集中飾演影響她一生的男人「大人物（Mr. Big）」男星克里斯諾斯（Chris Noth）被網友點名「隔空開酸」。

「大人物」男星克里斯諾斯（Chris Noth）被網友點名「隔空開酸」。（Instagram@chrisnothofficial）

現年71歲的他日前分享一張健身照，只見他滿臉通紅、汗流浹背，雙手各舉著啞鈴，並配上粗口寫下：「去他的跨年，衝了！！」貼文曝光後，不少粉絲留言為他加油打氣，但其中一則留言卻突然提到莎拉謝茜嘉柏加，調侃道：

你的意思是『去他的SJP和她的獎』對吧？哈哈。

沒想到克里斯竟簡短回覆一句「對」，立刻引發外界聯想，被解讀為對前搭檔獲獎的冷嘲回應。

克里斯諾斯在《色慾都市》中飾演經典角色「大人物」（Mr. Big），但他在衍生影集《色慾都市2.0》（And Just Like That）首集便遭賜死，角色於2022年正式下線。原本劇組一度規劃讓角色在最終回回歸，卻因他隨後爆出的性侵指控而全面取消。對此，克里斯曾向《今日美國》強調相關指控「完全荒謬」，並否認所有不當行為。

相較之下，莎拉謝茜嘉柏加的獲獎時刻則充滿祝福與感性。《色慾都市》中飾演「夏綠蒂」的姬絲汀戴維絲（Kristin Davis）親自擔任頒獎人，致詞時一度哽咽，盛讚莎拉的才華，並形容對方是自己「選擇的家人」。飾演「米蘭達」的仙菲亞歷遜（Cynthia Nixon）雖未到場，也在社群上傳影片送上祝賀。

莎拉謝茜嘉柏加Sarah Jessica Parker在金球獎2026獲得卡洛柏奈特獎（Instagram@sarahjessicaparker）

值得一提的是，除了克里斯諾斯之外，另一位同樣與莎拉傳出多年不合的「莎曼珊」扮演者甘嘉德露（Kim Cattrall）也未公開祝賀。隨著《色慾都市2.0》於2025年播出3季後正式被HBO取消，《色慾都市》演員之間的微妙關係，再度成為外界關注焦點。

