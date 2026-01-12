金球獎2026｜《一戰再戰》Teyana Taylor奪女配　警告女兒全場笑

第83屆金球獎（Golden Globe Awards）今（12）日頒發電影類最佳女配角獎，最終由在電影《一戰再戰》（One Battle After Another）展現強大演技的堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）強勢奪下，打敗《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）亞莉安娜（Ariana Grande）、《情感的價值》（Affeksjonsverdi）艾兒芬妮（Elle Fanning）等強敵。



然而，最讓全場印象深刻的是她「真實到不行」的領獎反應，台上又是爆哭又是開玩笑，反差萌瞬間圈粉無數。

Teyana Taylor獲得第83屆金球獎最佳女配角。（GettyImages）

堤亞娜泰勒奪金球女配 領獎突變虎媽全場笑瘋

堤亞娜泰勒在聽到自己獲獎的那一刻，臉部表情瞬間「失控」，一臉不可置信地掩面痛哭。當她緩緩走上台後，雖然眼眶全是淚水，卻沒忘記身為時尚寵兒的本色，先俏皮地轉身向全場觀眾展示禮服背後巨大的蝴蝶結設計，這種「邊哭邊秀」的逗趣舉動，讓台下荷里活大咖們紛紛報以笑聲與掌聲。

堤亞娜泰勒在發表感言時數度哽咽，她感性表示希望自己的孩子們能見證這份榮耀。有趣的是，她的兩個女兒當時就在現場樓上觀禮，堤亞娜泰勒話鋒一轉，對著鏡頭隔空對女兒喊話：

你們最好別在給我刷手機哈，現在給我看著！

這種「媽味十足」的直率警告，引發全場暴動大笑，也成為典禮當晚最溫馨又幽默的亮點。堤亞娜泰勒在《一戰再戰》中飾演一名突然消失的母親，戲份雖不多但仍給觀眾留下深刻印象，也順利在當晚抱回金球獎。

