荷里活男星意大利拍戲不敵美食誘惑狂胖30磅 導演崩潰：別再吃了
荷里活喜劇男星奇雲占士（Kevin James），首度擔綱愛情電影男主角，演出新作《我獨自蜜月》（原文片名：Solo Mio），他於訪談中透露，拍攝過程遇到的最大難關其實是美食，讓他拍攝期間胖了30磅（約13.6kg）。
《Solo Mio》遠赴意大利如詩如畫的羅馬與托斯卡尼拍攝，奇雲占士在《占美法隆今晚騷》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）上與主持人分享自己愛上了提拉米蘇和意大利菜，副作用是以肉眼可見的速度變胖：
我沒在開玩笑，拍攝期間我胖了30磅（約13.6kg），導演跟我說：『老兄，別再吃了，我們快掩飾不了了。』我每天看起來都不一樣，到底是誰說這裡比較少加工食品，在意大利怎麼吃都不會胖的！
更多《我獨自蜜月》（Solo Mio）劇照：
當被占美法隆問道拍攝時是否曾想念美國時，奇雲占士說他最心心念念的是家鄉的花生醬：「我超想念花生醬，他們那裡沒有花生醬。意大利食物都很好吃，但你知道一個月沒吃到花生醬會讓人漸漸發瘋。」
本片細膩地捕捉了許多令單身者心碎、卻又真實得讓人想哭的橋段，這要歸功於劇組於開拍前做的功課，奇雲占士告訴媒體：
我們採訪了很多人，令人驚訝的是，很多人都曾在婚禮現場被拋棄，我無法想像愛人缺席會帶來怎樣的打擊。
電影《我獨自蜜月》講述小學四年級的美術老師馬特（奇雲占士飾）與同事海瑟求婚成功後，欣喜地籌辦浪漫意大利婚禮，沒想到婚禮當天未婚妻卻留下一張紙條就消失了，獨留馬特隻身在異鄉面對不能退費的雙人蜜月行程。
更多奇雲占士的照片：
