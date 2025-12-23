資深喜劇女星因手術併發症逝世　曾演Rocky龍威小子Modern Family

曾在《萬千星輝綁架案》（Hail, Caesar!）、《凸務咔啦蘇》（You Don’t Mess with the Zohan）等熱門喜劇電影留下身影的美國資深性格演員海倫希夫（Helen Siff）離世。



其女兒凱倫艾倫伯格（Karen Ehrenberg）22日證實，海倫在本月18日在洛杉磯因病接受手術，術後不幸因併發症辭世，享壽88歲。

美國資深喜劇演員Helen Siff因病接受手術，術後不幸因併發症辭世，享壽88歲。（GettyImages）

Helen Siff出演多部熱門喜劇影視劇：

《凸務咔啦蘇》喜劇資深綠葉海倫希夫離世享壽88歲

海倫演出電影長達50年，一直是各大喜劇電影的資深綠葉，電影部分曾參演《龍威小子》（The Karate Kid）、《超級小個子》（Big Top Pee-wee）以及影史經典《洛奇》（Rocky）。劇集部分則演過《摩登家庭》（Modern Family）、《反恐特警組》（S.W.A.T.）以及《麻煩一家人》（Good Trouble）。

她也曾合作過許多荷里活巨星，包括伊莉沙伯泰萊（Elizabeth Taylor）、佐治古尼（George Clooney）、阿當桑迪拿（Adam Sandler）、史泰龍（Sylvester Stallone）及比利基斯度（Billy Crystal）。她的才華亦深受大師級導演青睞，史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、米高曼（Michael Mann）、高安兄弟（Coen）及巴利李雲遜（Barry Levinson）等人都曾與她合作。

凱倫在聲明中感性表示：

與海倫合作過的人都知道，她不僅是一位才華橫溢的表演者，更為每個片場帶來了專業、奉獻與真誠的友善。她深信無論戲份多寡，每一個角色都是為故事做出貢獻的珍貴機會。

海倫離世後，遺下兩位姐妹、五名子女以及七名孫子女，這位演藝圈長青樹的溫暖與專業精神將永遠留在親友與影迷心中。

【延伸閱讀】《Penthouse上流戰爭3》女星驚傳癌逝 生前「門牙掉光」憔悴暴瘦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

鐘鉉離世8週年 SHINee官方發文緬懷「珉豪秒轉發」數萬人淚崩發文

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】