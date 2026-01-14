美劇《24》視帝Kiefer Sutherland驚傳毆打兼恐嚇共享車司機被捕

荷里活影集《24》中形象強悍、正義的反恐特務「傑克鮑爾」（Jack Bauer）竟然在現實生活中失控！影星基佛蘇德蘭（Kiefer Sutherland）驚傳於週一凌晨在荷里活街頭，涉嫌毆打並恐嚇一名共享車（Ride-share）司機。洛杉磯警方（LAPD）獲報後隨即將他逮捕，消息一出震撼荷里活。



凌晨街頭爆肢體衝突！基佛蘇德蘭涉恐嚇司機遭逮 家屬未回應

根據洛杉磯警方表示，週一凌晨約12時15分，警方接獲報案指稱Sunset大道與Fairfax大道交界處發生傷害案。經初步調查，嫌犯基佛蘇德蘭進入一輛共享車後，不知何故竟與司機發生口角，隨後失控毆打對方，並發出強烈的刑事恐嚇。

Kiefer Sutherland驚傳於週一凌晨在荷里活街頭，涉嫌毆打並恐嚇一名共享車（Ride-share）司機，洛杉磯警方（LAPD）獲報後隨即將他逮捕。（GettyImages）

Kiefer Sutherland以《24》反恐特務Jack Bauer走紅，曾獲20座艾美獎，兩度封視帝：

警方到場後，判定其行為已違反加州刑法第422條「刑事恐嚇罪」，隨即將其上銬帶回荷里活分局。被害司機受傷程度雖不需要立即就醫，但對突如其來的暴力行為感到驚魂未定。

對此，基佛蘇德蘭的代表尚未針對《Variety》等美媒的置評請求做出回應。基佛蘇德蘭在週一上午已支付5萬美元（約39萬港元）獲得保釋，並迅速離開警局。目前荷里活分局偵探已介入調查，釐清雙方衝突原因。他預計將於2月2日首度出庭應訊。

現年 59 歲的基佛蘇德蘭是已故資深影星唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）之子。他自 1980 年代便以《伴我同行》（Stand by Me）、《粗野少年族》（The Lost Boys）闖出名號。演藝生涯巔峰莫過於在福斯驚悚影集《24》中飾演強悍的傑克鮑爾（Jack Bauer），該劇曾抱走 20 座艾美獎，更讓他兩度獲封視帝。

雖然成績斐然，但他戲外卻持續因酒後失控與暴力負面消息屢傳，如今再因毆打司機鬧上新聞版面，不僅讓影迷大感失望，也將重挫其演藝事業形象。

