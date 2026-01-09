《Iron Man 2》米奇洛基傳窮到無錢交房租　要眾籌協助　本人回應

荷里活影星米奇洛基（Mickey Rourke）近日捲入一場「募資繳房租」爭議。



先前有募資網站發起一項目標金額為10萬美元（約港幣78萬元）的籌款活動，聲稱要協助他支付積欠的房租費用，不料米奇洛基本人隨後親自出面否認，強調對該活動「從頭到尾毫不知情」，更直言：

我絕不會要求任何該死的慈善捐款！

米奇洛基Mickey Rourke在Instagram親自出面否認「募資繳房租」，並強調對該活動「從頭到尾毫不知情」。（Instagram@mickey_rourke_）

曾於《Iron Man鐵甲奇俠2》飾演反派 更多米奇洛基的相片：

+ 10

據外媒報導，米奇洛基上個月遭房東通知，必須支付高達5.9萬美元（約港幣45萬元）積欠租金，否則將在3天內搬離位於洛杉磯的住所。消息曝光後，募資網站隨即出現一項籌款活動，宣稱希望替他解決燃眉之急，引發外界關注。

不過，米奇洛基隨即在社交媒體發文澄清，該募資活動並非由他本人發起，也未曾授權任何人代為籌款。他情緒激動表示：

如果我真的需要錢，我寧願去找朋友，也不會向陌生人開口要捐款。

甚至語出驚人地形容，這樣的做法讓他感到極度羞辱。

米奇洛基坦言，這起事件讓他感到相當尷尬，但仍會像過去面對人生其他難關一樣努力度過。他也罕見吐露內心狀態，承認自己在人際關係與對外溝通上一直處理得不夠好，過去20多年來持續接受心理諮商，試圖面對人生創傷：

我已經不是以前的那個人了。

他同時呼籲已捐款的粉絲，盡快向募資平台申請退款：「請大家把錢拿回去。」並表示自己會與律師討論後續處理方式，也會向朋友借錢解決目前的經濟問題，但強調絕不會向陌生人求助。針對未來動向，米奇洛基也向粉絲喊話，透露自己已有重返片場的計畫，盼一切能逐漸回到正軌：「事情會好起來的。」

延伸閱讀：Tommy Lee Jones女兒「元旦陳屍酒店」 曾參演《MIB黑超特警組》

+ 4

延伸閱讀：

「驚聲尖笑」女星驚傳驟逝！遺體有外傷死因成迷 兒悲痛：她身體很好

19年婚姻正式告終！妮可基嫚離婚協議細節曝光 驚爆獨守空閨3年

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】