金像影后余香凝加盟《哪吒2》粵語版　台詞升級注入港式靈魂

有否想過，神話人物哪吒也能成為你的「老Best」？Now爆谷台乘勝追擊，將2025 年全球最賣座電影冠軍《哪吒之魔童鬧海》（下稱：《哪吒2》）全新配音廣東話版本，定於4月11日強勢上架！新版注入更貼地、更「啜核」、更潮爆的粵語對白，帶領觀眾以最親切的語言，再次投入哪吒與敖丙的奇幻世界。



哪吒之魔童鬧海_粵配版_宣傳海報。（公關提供）

金像獎級陣容加盟《哪吒2》

粵語版除了保留上集的原班聲優外，今次更力邀三位星級演員加盟——金像獎影后余香凝（聲演 殷夫人）、金像獎最佳女配角廖子妤（聲演 鶴童及西海龍王），以及入圍第44屆香港電影金像獎最佳男配角的陳湛文（聲演 無量仙翁）。三人以港式幽默與生活化語調，演繹製作團隊精心調整的「地道」對白，成功將原本熱血的故事「轉 Channel」，昇華為充滿親切感的「港式熱血」，大大拉近與本地觀眾的距離。

哪吒之魔童鬧海_粵配版。（公關提供）

粵語版本《哪吒2》台詞全面升級

Now爆谷台製作的粵語版本，延續了上集《哪吒之魔童降世》「我命由我不由天」的金句熱潮，更將對白全面升級為香港人耳熟能詳的用語，例如：「老Best」、「世一」、「零尊」、「Sor呀Sor呀」、「跪玻璃」等。這些精準的本地化改編產生極佳化學作用，令觀眾能沉浸式體驗一個屬於我們的哪吒成長故事，完美領略當中的笑位、吵架、「串嘴」及自嘲場面！

殷夫人_哪吒之母_由余香凝聲演。（公關提供）

余香凝專訪分享配音過程

作為星級陣容之一，余香凝今次聲演的角色「殷夫人」，在國際英語版中正是由楊紫瓊配音。余香凝早前接受專訪時表示，配音過程比想像中順利。面對角色擁不同情緒轉變，集可愛、剛強、虛弱及母性大爆發於一身，她直言：「今次這個配音，應該是我最多面，多樣化的角色。」

余香凝表示這次配音是她最多面及多樣化的角色。（公關提供）

此外，廖子妤需同時分飾鶴童及西海龍王敖閏兩角，而陳湛文則聲演由忠變奸的無量仙翁，兩位皆展現出強大的聲音掌控力。廖子妤表示：「希望可以盡力做到這兩把聲音有不同的分別。」

廖子妤分別聲演「鶴童」及「西海龍王」。（公關提供）

陳湛文則笑言：「由細到大都頗喜歡用聲音扮演老人家，即使需要長時間壓沉聲線去聲演老人家較耗力外，但整個過程十分享受、好玩。」

陳湛文笑言壓沉聲線聲演老人家十分好玩。（公關提供）

《哪吒2》榮登全球票房冠軍

《哪吒2》作為2019年《哪吒之魔童降世》的續作，於2025年農曆年間上映後勢如破竹，截至2025年6月30日，全球票房已勁收逾159億元人民幣，更榮登2025年全球票房榜冠軍、擊敗《長津湖》成為中國影史票房冠軍，以及躋身全球影史票房榜第五位，成績斐然。