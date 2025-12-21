方國珊專訪｜回首從「哪吒」到「票后」的勵志傳奇：一切都值得

「六戰」立法會選舉的方國珊今次終圓夢，以「票后」身份晉身立法會，成為政圈中的勵志故事。她並非政治家族出身，反而曾做藝人，最廣為人知是飾演「哪吒」一角，及後在美國夏威夷大學攻讀工商管理學士學位，回港後開始在社區服務，轉眼間已是「十七年磨一劍」。



最近亦有不少網民上網搜尋方國珊年輕時的照片，方國珊接受《香港01》訪問時被問及時間飛逝，回顧演藝界「轉跑道」去政界是否值得？她表示，每一個人生歷練都很開心，是自己選擇的道路，一切都值得。



候任立法會議員方國珊12月12日在立法會接受訪問時，剛好有一班小朋友來參觀，便與他們打成一片。（廖雁雄攝）

方國珊飾演哪吒一角，當時家傳戶曉。（廖雁雄攝）

告別「哪吒」演藝路 負笈美國後轉戰社區服務

方國珊一家包括她在內共有四姊弟妹。她在1980年代曾是藝人，於亞洲電視1986年的電視劇《哪吒》中飾演「哪吒」一角。然而，她後來選擇息影，負笈美國，在夏威夷大學取得工商管理學士學位。回港後得認識一代「新界王」張人龍，得其引薦成為新界中小企總會會長，服務新界十多年。

如今再見自己當初飾演「哪吒」的照片，方國珊笑言十分感恩自己都有代表作，談及當時到美國讀大學前，都有先到新加坡登台賺外快。她表示，在電視圈認識到「契爺」胡楓等人，這些前輩帶她出身，也為她的後盾，對她有很多熏陶的作用。

候任立法會議員方國珊第六度參選終成功當選，她說最遺憾是父母已經離世，未能看到她當選一刻，不禁哽咽落淚。（廖雁雄攝）

候任立法會議員方國珊第六度參選終成功當選，她特別提到契爺「修哥」胡楓，為她打電話給親友催票。（廖雁雄攝）

慶幸逆境時有人支持 感觸父母未能見證成功

她形容，張人龍、胡楓等多位「契爺」「契媽」在她逆境時沒有放棄她，更照顧她，令她不至於為生活費用過於擔憂。她特別提到，已經年過九十的胡楓一直鼓勵她，除了打電話呼籲大家投票，亦通宵在家看點票結果。

（胡楓）點票喺屋企睇到凌晨四點幾，見到方國珊五萬多票，先安心瞓甜蜜一覺 立法會新界東南候任議員方國珊

她也不忘多謝父母，感觸稱未有機會在他們仍在生時成功當選，實屬遺憾。五次在直選落敗，她自言「姑婆本唔係咁多」。回想起父母臨走前都最擔心她，皆因有時「曳曳」、發表過激言論、甚至與議員發生碰撞，她自嘲「冇人好似我咁傻，倒貼糧落社區」。

方國珊年輕時的「wet look」成網民熱搜。（廖雁雄攝）

濕髮清澀舊照引熱議 「依家係我最殘時候」

在12月7日舉行的第八屆立法會選舉裏，方國珊以58,828票成為「票后」，她在選舉結束後表示自我評價道，今次選舉成功不是靠奇蹟，而是立足於累積的成績。作為「票后」，她迅速成為網絡搜索焦點，不少網民翻出她年輕的照片，其中一張頭髮濕透的清澀照片尤其受矚目。

見到這張照片，剛剛還因談及個人辛酸史而感觸落淚的方國珊立即破涕為笑。她解釋，拍照當日是大雨，頭髮才濕了，更自嘲與那個時候相比，自己現在的樣子有些「殘」。

清純就一定係啦，無可否定，但攞呢啲（相），依家我最殘嘅時候。 立法會新界東南候任議員方國珊

方國珊講解自己年輕時的照片。（廖雁雄攝）

張令網民議論紛紛的照片展現了她年輕時候拍攝外景、回眸一笑的姿態。她回想道，當時是拍攝兒童節目的外景，在西貢的一些行山徑，由於攝影師要拿攝影機，她就幫忙抬反光板，笑言自己是「貼地的」。

笑看今昔變化 「每個人生歷練都很開心」

從「哪吒」到「票后」，方國珊用不一樣的身份成為「新星」。目前她的社交平台專頁有逾5萬人追蹤，比不少已有多年經驗的政治人物還多。她表示，今次選舉都有朋友幫她拍短片，她還說，以後會多投入資源到社交平台，與更多市民接觸。

回首往事，她形容，每一個人生歷練都很開心，即使在電視台只是很短的時間，對比自己後來選擇的道路很不一樣，但一切都值得。

方國珊第六度參選立法會終成功當選，她於12月12日在立法會接受訪問時說，希望可以善用立法會角色，務實地為市民解決問題。（廖雁雄攝）