米高積遜傳記片4月22日香港上映　陳毅燊赴柏林熱舞圓追星夢

環球影業榮譽發行、年度最具話題性矚目片王——《米高積遜》MICHAEL，將於四月震撼大銀幕。電影呈現了史上最具影響力的藝術家之一Michael Jackson的生平與傳奇。由《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像監製Gramham King、《邊緣特訓》賣座導演安東尼奎克領軍，賈法爾積遜首當男主角，將這人物的傳奇起點，至成為國際巨星的經歷，徹徹底底地展現出來。電影將於4月22日（三）香港上映！



ANSONBEAN沒有問任何細節我就已經馬上答應出席《米高積遜》全球首映。（官方提供圖片）

《米高積遜》4月10日於德國柏林舉行了全球首映禮，不但導演和監製、主要演員及米高積遜家人出席，是次活動亦邀請了全球各地不同的舞者和社交內容創作者參與，一同感受已故巨星Michael Jackson的魅力。對於這次獲邀前往柏林參與《米高積遜》全球首映禮，ANSONBEAN表示非常興奮：「我由細到大都一直是Michael Jackson粉絲，當收到電影公司發出的邀請時簡直不能置信，沒有問任何細節我就已經馬上答應出席！因為這對我來說是難得的機會，可以說是我與偶像最接近的一次！」

ANSONBEAN任港方代表赴柏林首映。（官方提供圖片）

ANSONBEAN任港方代表赴柏林首映

這次除了可以讓全球不同地區代表參與紅地氈和首映禮外，片方亦與現場安排了不同的打卡位和活動，讓所有參與者都可以沉浸式感受到巨星Michael Jackson的魅力！其中一個活動更是安排了Michael Jackson的排舞導師到現場指導一眾參與者如何跳出Michael Jackson的舞步和教授相關技巧，而陳毅燊ANSONBEAN亦都參與了其中，更被導師點名上台與其他舞者battle，表現獲得眾人掌聲！對於這次旅程ANSONBEAN表示非常難忘：「能夠成為香港代表之一及參與這次活動實在令我感到非常榮幸，而且可以來到柏林與全球各地不同的舞者交流和學習，實在令我眼界大開！能夠和全球各地Michael Jackson的粉絲認識實在很難得，整個旅程實在非常夢幻，好開心可以身在其中！」其後在《米高積遜》的電影派對上面，ANSONBEAN亦把握機會與其他舞者一起跳不同的米高積遜舞步，全場所有人一起比拼舞技讓現場氣氛非常高漲！

對於這次旅程ANSONBEAN表示非常難忘。（官方提供圖片）

米高積遜傳奇片4月22日震撼公映

電影《米高積遜》聚焦巨星Michael Jackson的音樂成就，更深入描寫他舞台之外的人生軌跡：從幼年被發掘成為Jackson Five主唱，到成為全球最偉大娛樂巨星的過程，展露了他無與倫比的創作熱情，與對完美的執著追求。他早期獨唱事業中的多個經典表演及重要時刻，亦會於電影中復刻眼前，讓觀眾彷彿親臨現場，以全新視角走進這位傳奇人物的內心世界。《米高積遜》將於4月22日(三)全港戲院上映，4月17日起開始預售，一起見證傳奇巨星的誕生！