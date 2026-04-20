金像獎｜Brian祝福片段狂爆粗　梁家輝搶食「金像腸」手騰腳震

第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於昨日(2026年4月19日)假香港文化中心隆重舉行。紅地毯現場驚喜不斷，《風林火山》導演麥浚龍（Juno）率領梁家輝和杜德偉現身接受訪問。



《風林火山》導演麥浚龍（Juno）率領梁家輝和杜德偉現身接受訪問。（影片截圖）

李凱賢隔空拍片祝福「嗶」聲不斷

席間主持拿出手機播放由Juno好友李凱賢（Brian）錄製的祝福片段。怎料片段「粗口」橫飛，在短短十多秒的祝福影片中，竟然被「嗶」了足足6次！播完後主持隨即打圓場笑指：「咁Brian身處吉隆坡可能有啲信號嘅問題，所以有啲聲音就冇咗啦。」

李凱賢隔空拍片祝福「嗶」聲不斷。（影片截圖）

梁家輝搶食「金像腸」Juno罕見爆笑被封「幽默浚龍」

除了爆粗祝賀片，現場更有惹笑互動。主持向梁家輝遞上小食，起初家輝哥一臉淡然並無意欲，怎料主持熱情推介：「金像腸呀。」 家輝哥一聽「金像腸」三個字隨即「雙眼發光」，更突然改變主意伸手想食。由於動作太過突然，家輝哥雙手顯得手忙腳亂，一邊急忙接過一邊反問：「金像腸？」 見到梁家輝為了食腸仔而「手騰腳震」的樣子，平素以「酷帥」著稱的Juno忍不住當場爆笑，笑到失控手遮口！主持亦隨即打趣道：「Juno都有反應，幽默浚龍。」

主持向梁家輝遞上小食，起初家輝哥一臉淡然並無意欲。（影片截圖）

怎料主持熱情推介：「金像腸呀。」突然改變主意伸手想食。（影片截圖）

由於動作太過突然，家輝哥雙手顯得手忙腳亂。（影片截圖）