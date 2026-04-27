流星語修復版丨張國榮「兒子」轉行醫療界　林家棟代謝賢報平安

4月26日，為慶祝經典作品《流星語》完成修復，導演張之亮率領兩大影壇巨頭林家棟與狄龍出席「修復瑰寶 - 《流星語》」活動，就連當年戲中與張國榮（哥哥）形影不離的「兒子」葉靖嵐亦驚喜現身。現年已屆高齡但依然英氣勃勃的狄龍，在現場與林家棟碰頭即「雞啄唔斷」，更像長輩般叮囑對方要愛惜身體。



「修復瑰寶 -《流星語》(1999) (4K數碼修復版) (香港首映)」放映節目，定於4月26日（星期日）晚上7時30分在香港文化中心大劇院隆重舉行。（電影海報）

狄龍大讚林家棟《手捲煙》有深度

兩人的情緣可追溯至30多年前。林家棟感性地憶述，1993年他在電視台跟隨萬梓良工作時，正好遇上隔壁廠正趕拍《包青天》的狄龍。由於兩位前輩交情深厚，當時還是新人的家棟總是在旁聽經學法，狄龍至今仍親切地稱呼他為「棟Dee」，這份稱呼見證了他在圈中的成長。

狄龍至今仍親切地稱林家棟為「棟Dee」。（FB圖片）

「看到家棟離開無線後闖出新天地，既能演軍人又能演黑社會，真的非常搏命。」狄龍對這位後輩讚不絕口，特別點名稱讚家棟在《手捲煙》中的演出極具深度與層次，更欣慰對方能轉型成為製作人，為自己開拓更多演藝道路。

林家棟。（FB圖片）

張國榮曾任「波子司機」提攜後輩坐Dog Sit

全場最令人動容的回憶，莫過於林家棟與哥哥張國榮的私下交情。他在《流星語》中飾演哥哥的同事，兩人在沙灘訴心聲的戲碼被他戲稱為「男人的浪漫」。私底下，這份友誼延續到了清水灣的麻雀枱上。家棟笑言，當年自己因停牌而沒有開車，哥哥總會大方地說「我載埋你」。

「當時他開的是雙人座保時捷（波子），他叫我擠一擠坐後面的Dog Sit（寵物座）。」家棟感嘆，作為後輩能跟這位超級巨星有如此頻繁的鏡頭外交流，是非常難得的福氣。此外，他也替老友四哥謝賢向大家報平安，指對方近期身體康復得極好，甚至已經成功戒掉多年雪茄習慣，生活狀態非常健康。

謝賢曾與內地模特兒Coco有過一段戀情。（謝賢微博圖片）

謝賢奪影帝，林家棟應承霆鋒會照顧謝賢，所以上台都由他負責攙扶。（直播截圖）

林家棟對四哥好尊敬。（IG@katung.lam）

家棟想謝賢演得貼地一點，於是要求除眼鏡，重現當日凌厲嘅眼神。（《殺出個黃昏》劇照）

「阿榮」兒子葉靖嵐轉行醫療界再續父子緣

當年的童星葉靖嵐，如今已退去稚氣，在香港從事醫療行業。相隔27年再次觀看作品，他形容感覺就像「發夢」一樣神奇。他仍清晰記得與哥哥在床上互相摸耳朵、以及聽著哥哥唱歌、餵食罐頭魚入睡的溫馨片段。

《流星語》中張國榮真摯演繹慈父角色，與童星葉靖嵐互動感人至深。（《流星語》劇照）

在拍畢《流星語》後，他曾與哥哥及梅艷芳合拍電影《煙飛煙滅》，兩度飾演哥哥的兒子。對於為何沒有繼續留守演藝圈，他笑稱當時年紀太小，一切交由父母決定，雖然長大後不排斥演戲，但始終缺乏契機。