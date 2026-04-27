《流星語》數碼修復版香港首映圓滿完成　狄龍林家棟懷念張國榮

今年是巨星張國榮 Leslie 誕辰70周年，康樂及文化事務署 (康文署) 香港電影資料館 (資料館) 特別推出「修復瑰寶 -《流星語》(1999) (4K數碼修復版) (香港首映)」放映節目，於4月26日晚上在香港文化中心大劇院圓滿完成。



《流星語》4K數碼修復版 香港首映放映圓滿完成。（公關提供）

《流星語》修復版香港首映門票售罄

今次放映節目為資料館二十五周年誌慶節目及「香港流行文化節2026」節目之一，導演張之亮及另一位發起成立「創意聯盟」的導演張同祖，再加上戲中三位演員包括狄龍、林家棟和飾演小朋友明仔的葉靖嵐也有出席首映支持。

《流星語》修復版香港首映門票售罄。（公關提供）

導演分享當年拍攝難忘事

《流星語》(1999) 4K數碼修復版香港首映門票早已全部售罄，電影放映前兩位導演加上三位演員特別在台上分享當日的難忘事。張之亮憶述說：「當年經濟比較低迷，對影圈有好大嘅影響，好多戲都上唔到同搵唔到投資方，嗰陣時開咗一間叫《創意聯盟》嘅公司，用另一種方式去集資，去拍一啲優質嘅電影，重新吸引返觀眾入去戲院睇戲。好多謝張國榮，佢以零片酬嘅方式去支持呢件事，亦都多謝台前咁多位，冇佢哋就唔會成就到流星語，今日心情真係好激動好感激。」張同祖補充：「張國榮係我其中一位尊敬嘅演員，為咗電影工業，佢可以唔計較收益。」

張之亮分享拍攝難忘事。（公關提供）

狄龍激讚導演與張國榮

狄龍分享前先跟全場觀眾打招呼：「觀眾朋友你哋好，多謝你哋一再支持呢部電影，呢部電影能夠修復再重影，我哋多一層開心，多一層期望，因為呢部電影係充滿愛同埋暖流。當初點解我會接呢部電影？因為我打聽咗導演張之亮係一個點嘅人，其他人同我講導演嘅花名係叫做阿細，因為佢生得好細粒，但係佢人仔細細多才多藝，為咗電影唔怕閉翳，同埋我睇過佢拍嘅《籠民》，所以我知道呢個導演一定會係好導演，我心悅誠服。今晚我再次出嚟同大家見面，我覺得呢部戲值得懷念，尤其是哥哥精彩嘅演出，同埋我哋嘅小朋友明仔，佢而家已經係英俊瀟灑，叫明哥，佢話如果有好嘅劇本，佢唔介意將佢拍電影嘅第二次獻俾觀眾。我唔多講啦，喺我身邊係一個好出色嘅製作人，佢係林家棟先生。」

狄龍激讚導演與張國榮。（公關提供）

林家棟感念張國榮

家棟接力說「大家好，其實嗰時我仲喺電視台，啱啱張之亮導演嘅助導阿Chris搵我，嗰陣時我都唔知係乜嘢事，只係覺得可以離開電視台出去闖都好喎，後尾知道原來係拍張之亮導演，有得拍哥哥同狄龍哥哥，仲有好多好多人。其實我同你哋一樣，讀書時都係聽張國榮，所以我好開心。好多人成日問我套戲印象最深刻係乜嘢？其實就係兩個男人嘅浪漫，當其時有場戲就係喺海旁，哥哥講佢最失意嘅時候，同我傾偈，其實我到而家都係記憶猶新，反觀我而家睇返成部戲，正如頭先祖哥所講，我哋欠缺嘅就係創意，其實係嗰陣時導演張之亮已經係一個行得好前嘅人，我希望呢個創意聯盟喺嗰陣時就影響到而家，什至乎係將來，有更加多電影人喺電影方面嘅題材係更加爆棚，因為得益嘅都係觀眾。」

林家棟感念張國榮。（公關提供）

葉靖嵐回憶與張國榮往事

小朋友明仔葉靖嵐說：「如果真係要記住其中一幕，我最記得就係我同哥哥喺床上邊，大家摸大家耳仔，佢唱住一首兒歌氹我瞓覺，同埋塞咗啲罐頭魚喺喺個盒入邊俾我食，我仲記得嗰陣每一刻嘅感覺。」最後狄龍大哥補充說：「千金難買今夜歡，萬金不換當年情，我哋向張國榮致敬。」

葉靖嵐回憶與張國榮往事。（公關提供）

適逢資料館今年成立二十五周年，資料館另特別呈獻「修復瑰寶 - 電影馬拉松」，兩日逾十小時的電影馬拉松將於5月16至17日(星期六、日)一連兩天，在東九文化中心劇院放映五部經數碼修復的影壇經典，帶領觀眾穿越百年光影長河，感受電影的永恆魅力。為銀禧紀念揭開序幕。緊接六月起，將於香港文化博物館舉行「幸會25歲——香港電影資料館珍藏展」，以珍貴電影文物，細說香港電影光輝歷程，更有互動裝置讓觀眾與資料館跨時空接觸。