陳可辛親選6部經典登陸資料館展映　親臨現場同觀眾暢聊電影世界

適逢香港電影資料館 (資料館) 成立25周年，資料館2026年將推出3 輯「星級影談」系列節目。首輯節目將放映囊括金像獎、金馬奬和金雞獎的導演陳可辛親自選出的4 部代表作，以及兩部對他影響深遠的荷里活經典，於5月23日及24日在資料館電影院放映，並出席由影評人登徒主持的映前或映後談，與觀眾分享他跨越文化和年代的電影世界。

陳可辛「星級影談」（公關提供）

陳可辛中西交融奠定一線導演地位

陳可辛自八十年代踏足影壇。在1991年，他首部執導的作品《雙城故事》(1991)，讓演員曾志偉榮獲香港電影金像獎最佳男主角，從此奠定陳可辛的一線導演地位。他參與創立的「電影人製作有限公司」於九十年代製作多部城市喜劇，其中他親自執導的《甜蜜蜜》(1996) 更獲得九項香港電影金像獎殊榮。他不但曾遠赴荷里活執導，更與其他亞洲導演合作製作多部高質素電影。2005年，他開始進軍內地，其間不少作品成功將商業和電影藝術結合。陳可辛的作品緊扣文藝情懷，並兼顧香港人的獨特視角，處處流露中西文化交融的特質。

《甜蜜蜜》(5月23日上午11時放映)（公關提供）

《甜蜜蜜》配《北非諜影》重遇舊情人兩難擇

是次選映的六部電影分別組成三對放映組合。第一組有兩部跨時代愛情經典。黎明和張曼玉在陳可辛執導的《甜蜜蜜》(5月23日上午11時放映) 飾演兩個在香港相遇相知的新移民，各奔前程後在異國重遇，耳邊卻同時傳來歌星鄧麗君客死異鄉的消息。米高寇蒂斯執導的《北非諜影》(1942) (5月23日下午2時30分放映) 講述堪富利保加飾演的男主角本欲對戰禍冷眼旁觀，卻在重遇英格烈褒曼飾演的舊情人後，往日情愫與舊事同時浮現，二人最終要在刻骨銘心的愛情與崇高的志向之間作抉擇。

《北非諜影》 (5月23日下午2時30分放映)（公關提供）

《中國合伙人》創業心酸撞《風塵三俠》愛情掙扎

第二組選映電影是陳可辛執導的《中國合伙人》(2013)(5月23日下午6時30分放映) 和他與李志毅聯合導演的《風塵三俠》(1993) (5月24日上午11時放映) 。前者由黃曉明、鄧超及佟大為主演，講述三個大學好友共同創業，在世界尋覓成功時所感到的嚮往和無奈、自卑與自尊；後者由梁朝偉、梁家輝及鄭丹瑞主演，是描繪三個都市男性在愛情與婚姻各自掙扎的通俗都市浪漫喜劇。

《中國合伙人》(5月23日下午6時30分放映)（公關提供）

《投名狀》兄弟相殘悲劇對照《西線無戰事》戰場幻滅

第三組選映電影均以戰爭為背景。在陳可辛執導的《投名狀》(2007) (5月24日下午2時30分放映) 中，三個分別由李連杰、劉德華和金城武飾演的結義兄弟在戰場上出生入死，但是義氣和承諾終究都在官場權謀下被犧牲，釀成三人互相殘殺的悲劇。《西線無戰事》(1930) (2K數碼修復版) (5月24日下午7時放映) 由路易邁士東執導，改編自德國經典同名小說，講述對參軍充滿憧憬的青年保羅目睹同學、上級和朋友在殘酷的戰事中相繼倒下後，自己亦葬身戰場的故事。

《投名狀》 (5月24日下午2時30分放映)（公關提供）

《如果‧愛》周迅金城武張學友戲假情真

此外，節目將於6月19日(星期五)下午2時在資料館電影院免費放映陳可辛執導的《如果‧愛》(2005))。電影講述周迅和金城武飾演的電影明星與張學友飾演的電影導演在拍攝電影期間在戲裏戲外的複雜關係。