馬來西亞恐怖片《蠱降》再發預告　姜皓文赴泰國親訪降頭師傅

馬來西亞史上最高票房本土恐怖中文片《蠱降》於上星期公布將於5月28日在全港上映。電影剛確定在香港為三級影片，今日再發佈全陣容海報、以及最新一款預告，只見預告揭示更多戲中因降頭已發生的可怕場面，讓大家再次見識到降頭的威力！



《蠱降》於上星期公佈將於5月28日在全港上映。（公關提供）

《蠱降》發佈全陣容海報

今天發佈的海報是全陣容海報曬冷，泰國紅星Kao與香港金像演員姜皓文和一眾來自新加坡及馬來西亞著名演員傾力演出，包括有新加坡資深男星李國煌、及連續四年入選「世界百大美女」的馬來西亞女星黃詩棋、新加坡著名演員及歌手容啟航、馬來西亞知名電影人及演員Bront Palarae、與及知名歌手、模特兒兼演員賴宏恩。香港人所熟悉、金像演員姜皓文這次挑戰降頭師一角，兼且用上全國語及泰語對白，實在不容易！

（《蠱降》劇照）

姜皓文親赴泰國拜訪降頭師傅

降頭電影曾是以前港產片的熱門題材，黑仔表示：「我覺得降頭題材的電影，實在很久沒有在市面上和觀眾見面，以我所知，好多觀眾都好想再看這類題材的電影！」開拍電影前，他跟劇組親訪泰國的降頭師傅，認識降頭術的種類、術語和解降的方式，學習施法手勢和手語用於拍攝，降頭師傅坦言不會教授他真實的手法，免得有不好的事情發生。

姜皓文拍攝《蠱降》挑戰泰文國語。（《蠱降》劇照）

降頭師傅多以幫助人為主

黑仔透過這次學習，認識降頭的故事，大家會偏向覺得降頭是一種令人毛骨悚然和害人的事，但降頭師傅表明很多都是幫助人為主，正如電影所說，降頭是一把雙刃劍，當你拿著時，想要害人還是幫人，但當你傷人的時候，也得考慮是否會傷到自己，這取決於一種心態而形成的。降頭師傅透露只要你有正能量和開朗的人比較不容易中降頭，反而負能量和氣色低沈的人會比較容易中降頭。

（《蠱降》劇照）

姜皓文首次挑戰全國語及泰語演出

黑仔因飾演一名泰國華人，整部電影有大量泰文及國語對白，感到壓力大的他說︰「因為不是用母語廣東話演出，整部戲是用國語和泰文演出，拍攝之前要學習，最難學泰文，我要在香港拍戲，再一直靠視像和泰文老師上堂。」

拍攝電影期間，黑仔感到身上有一種無形的能量，給予他很大信心，事緣於泰國見師傅時，師傅點名讓他伸出手，想把液體藥水倒在他手上，但當藥水倒在地上會產生黃色溶化氣泡，嚇得身邊的人都勸阻，但他心中感受到一種能量告訴他對師傅有信心，很自然把手給師傅，藥水經過他手時，只感受到一股暖流，十分奇妙。

（《蠱降》劇照）

《蠱降》電影簡介

電影講述泰國記者 Fon 追查一宗校園慘案時意外揭發地產商與黑巫師勾結，利用降頭逼害村民賣地；與此同時，幾名網紅因風流債遭邪術索命，釀離奇傷亡。兩股血債交織，白師傅臨危受命，與眾人奔走泰國邊界，與黑降頭師展開正邪跨國鬥法。降頭殺人無形，亦能反噬其身。善惡到頭終有報，一念罪孽，死局難逃。《蠱降》將於5月28日港澳全線戲院上映。