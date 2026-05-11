21世紀大君夫人｜IU邊佑錫深情吻戲幕後超搞笑　爆片場遇尷尬糗事

由IU與邊佑錫主演的浪漫韓劇《21世紀大君夫人》正式進入完結前夕的最高潮。作品開播以來收視率節節攀升，不僅穩坐全球 Disney+ 非英語劇集冠軍，更在韓國、美國、台灣、日本、香港、巴西等全球44個市場闖入Top 10榜單。



最新播出的集數中，韓國收視率飆升至13.3%，片尾驚心動魄的「火海受困戲」更讓每分鐘最高收視衝破15.4%。

最新劇情中，成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）的契約婚姻慘遭揭發，受到輿論、皇室、公司三方夾擊撻伐。熙周為了保全理安大君的名聲，不惜向集團總裁父親下跪求助，而為了獨自扛下所有責任，成熙周更一邊擁抱大君，卻含淚說出「我們離婚吧」，細膩的情感渲染力被韓網盛讚為教科書級的演技。

IU在劇中忍痛向邊佑錫提出離婚，細膩的情感渲染力被韓網盛讚為教科書級的演技。（《21世紀大君夫人》劇照）

近日公布的幕後花絮中，兩人分享了這段超虐心的分手戲，邊佑錫坦言當時成熙周衝過去擁抱理安大君時，大君還以為這是甜蜜的禮物，沒想到就這樣被提了離婚：「她溫柔地擁抱了我，卻在我最艱難的時候把我甩掉」，爾後又加碼套上濾鏡滿滿的告白：「這樣的行為竟然讓熙周更可愛了！」

而IU則心疼表示雖然熙周是怕拖累對方，「但在那個情況這樣說真的太殘忍了」，而兩人隨後也期待這幕分手戲能被觀眾列入韓劇的唯美離別場景之一。

在劇中，為了保護所愛的理安大君決心爭奪王位，也氣憤又擔心地指責熙周怎麼能一人承擔錯誤。而成熙周則淚崩告白理安大君，更主動火辣獻吻：「這樣你不喜歡嗎？」

IU邊佑錫深情吻戲。（《21世紀大君夫人》劇照）

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兩人終於突破身分束縛，大膽確認彼此心意。這段深情吻戲也有逗趣幕後故事，由於IU和邊佑錫有近30公分的超萌身高差，在獻吻時IU怎樣墊腳都無法親到邊佑錫，於是趕緊搬來小凳子輔助；而導演表示希望兩人能邊親吻邊脫去外衣，豈料大君的外袍繫帶太難解開頻頻NG，讓兩人投降表示「先把繩子解開再拍」！

除此之外，資深演員趙在允在《21世紀大君夫人》中飾演城府極深的反派「仁平府院君」尹成源。然而在幕後花絮中，這位在心狠手辣的名門家主見到IU時竟無比害羞！原來他私下是IU的鐵粉，不僅曾拿著應援棒朝聖演唱會，在片場更興奮高呼「IU FOREVER」。

IU和趙在允在花絮中相處非常融洽，趙在允稱是IU鐵粉，看過演唱會。（MBC）

IU更加碼爆料，兩人過去曾在同個場地等候拍攝，因為雙方的保母車外觀極為相似，某次收工時，趙在允竟意外開錯車門上了IU的車，兩人四目相交的瞬間無比尷尬，嚇得這位大前輩急忙連聲道歉，這段超糗的意外插曲，也讓趙在允直呼「太害羞了，趕快拍下一段」。

在最新劇情的收尾，正當理安大君準備接下登基宿命、開啟美好未來時，大反派尹成源與愛慕熙周多年的總理閔鄭祐決心聯手阻撓。而在最後，理安大君所在的便殿中，一場突如其來的劇烈爆炸將一切吞噬。看著大君受困於熊熊火海，熙周陷入極度恐慌，大火背後的真相究竟是什麼？理安大君能否逃過一劫？緊湊節奏讓全球觀眾屏息以待下週的大結局。

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