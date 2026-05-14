給阿嬤的情書｜豆瓣9.1擊敗寒戰1994　小成本電影黑馬逆襲爆紅

在這個特效氾濫、流量明星當道的影視時代，一部連專業攝影軌道車都買不起的小成本電影，竟以黑馬之姿悄悄創下了難以逾越的影史奇蹟。以潮汕「僑批」文化為時代背景的《給阿嬤的情書》，不僅以1400萬人民幣的預算搏得超過1.5億人民幣的驚人票房，更在豆瓣飆出9.1的罕見高分。這部作品褪去了所有華麗的包裝，用最樸實無華的敘事手法，譜寫了一曲關於等待、承諾與女性互助的溫柔頌歌。



《給阿嬤的情書》電影票房已經突破1.5億人民幣。（《給阿嬤的情書》官方微博）

21世紀內地評分最高電影

同期的鉅製《寒戰1994》砸下高達3億人民幣的預算，狂攬40位跨世代影帝影后與人氣偶像，並鋪天蓋地進行海陸空宣發；反觀《給阿嬤的情書》，卻是一部將「小成本」發揮到極致的窮劇組。

《寒戰 1994》（海報）

5月12日《寒戰1994》的排片佔比跌至17%，票房佔比更是跌落到10％，而《給阿嬤的情書》成為中國電影黑馬，排片佔比升至23%，票房佔比更是大漲到57%。（貓眼電影）

5月1日當天中國內地票房佔比，當時《寒戰1994》排片佔比達29.4%，票房佔比更是高達34％，而《給阿嬤的情書》的票房佔比僅為4.1％，排片佔比更是低至1.6%。（貓眼電影）

根據市場資訊，《給阿嬤的情書》純製作費僅約600萬人民幣（連同宣發總成本也不過1,400萬），而且影片更沒有任何流量明星加持。

據悉《給阿嬤的情書》的女主角甚至是一名從未演過戲的大學生，目前就讀於廣東財經大學2022級金融工程專業。（小紅書＠李思潼tonton）

《給阿嬤的情書》拍攝條件更是刻苦得令人難以置信，整個劇組只有1台攝影機、1支收音咪，甚至只能用iPad當作監視器，赴泰國取景時劇組僅有寥寥4人。由於租不起專業的軌道車，工作人員硬是將鋼管焊死在電動三輪車上，靠著人力推車來模擬滑軌鏡頭。

1台攝影機、1支收音咪，拍攝現場十分簡陋。（小紅書圖片）

劇組甚至只能用iPad當作監視器。（小紅書圖片）

工作人員用三輪車上來模擬滑軌鏡頭。（小紅書圖片）

然而，正是這般「土法煉鋼」的簡陋製作，卻在豆瓣斬獲9.1的高分，並收穫超六成觀眾的五星好評——它不僅成為21世紀內地最高分電影、近33年內地最高分院線片，更是繼《無間道》之後，近24年來評分最高的華語院線電影！

《寒戰1994》在內地電影評分網站豆瓣電影上評分為7.2分。（豆瓣）

而《給阿嬤的情書》在豆瓣評分上高達9.1分。（豆瓣）

反套路敘事帶來的情感張力

電影的片名拋出了一個懸念，說給阿嬤寫的情書？而這份「情書」背後的真相卻令人揪心。故事始於1948年，為了躲避抓壯丁，阿公鄭木生被迫遠走南洋，留下妻子葉淑柔獨自在大陸拉拔三個孩子長大。許多年後，孫子曉偉為了還債隻身前往泰國尋親，卻意外揭開了一個隱瞞半世紀的秘密：阿公早在1960年便已客死異鄉。那麼，那些年裏不斷寄回老家、支撐起一家生計的書信與匯款，究竟是出自誰手？

阿公鄭木生與阿嬤葉淑柔的感情令人感動流淚。（《給阿嬤的情書》官方微博）

答案的揭曉，賦予了整部電影最震撼人心的重量。原來，代筆長達十幾年的，是阿公在南洋結識的知己——旅店老闆之女謝南枝。面對鄭木生的驟逝，謝南枝沒有選擇讓殘酷的真相擊潰遠方苦苦守候的葉淑柔，而是做出了驚人的決定。她模仿男方的口吻，繼續以家書和金錢支撐起那個素未謀面的家庭。這份跨越山海的牽絆，早已超越了世俗定義中的男女情愛，昇華為兩個女人之間隱秘而偉大的守望相助，展現了超越血緣的強大女性光輝。

阿公鄭木生意外去世後，南洋旅店老闆之女謝南枝繼續給阿嬤葉淑柔郵寄家書和金錢。（小紅書圖片）

時代洪流下的情誼與守望

除了細膩的情感刻畫，《給阿嬤的情書》更是一部刻畫潮汕先民下南洋奮鬥史的影像史詩。電影將九成以上的真實華僑事蹟融入劇本，並把「僑批」（即結合了家書與匯款的銀信）這個承載著無數海外遊子血淚與鄉愁的歷史產物搬上大銀幕。這些泛黃的信件，不僅是維繫異國遊子與故鄉親人的唯一紐帶，更承載了潮汕先民下南洋打拼的無盡血淚與鄉愁。導演巧妙地將工夫茶、騎樓老街、橄欖菜與道地的潮汕鄉音，完美交織在先民下南洋打拼的無盡血淚中，勾勒出一幅充滿煙火氣的故土畫卷。

「僑批」（即結合了家書與匯款的銀信）不僅是維繫異國遊子與故鄉親人的唯一紐帶，更承載了潮汕先民下南洋打拼的無盡血淚與鄉愁。（《給阿嬤的情書》官方微博）

阿嬷雖然並不識字，但卻把這一封封僑批當成珍寶。（《給阿嬤的情書》官方微博）

《給阿嬤的情書》不僅是一部探討家族歷史的電影，更是一闋謳歌女性情誼與潮汕先民奮鬥史的動人史詩。許多觀眾坦言在觀影過程中淚流不止，這並非因為劇本刻意煽情，而是被那種質樸的情義深深打動。《給阿嬤的情書》之所以能引發如此強烈的共鳴，正是因為它褪去了浮華，用最踏實的敘事手法，訴說了一個關於等待、承諾與溫暖的故事。這份刻在骨子裏的善良與堅韌，無論語言是否相通，都是當下最能直擊人心的力量。