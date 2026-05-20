九龍城寨之終章｜吳彥祖角色曝光　剃光頭留鬚重金屬打扮型爆尖東

電影《九龍城寨之圍城》票房大破1億，電影於《第43屆香港電影金像獎》獲得9個獎項，包括最佳電影及最佳導演。導演鄭保瑞早已宣布會開拍前傳《龍頭》及續篇《終章》，劇組亦於4月正式為《終章》開工。昨晚（19日），大隊已在尖東一帶封路拍攝，主要是劉俊謙飾演的信一戲份，來到今晚（20日），輪到今集新加盟的吳彥祖亮相，他更以全新光頭造型，配上全身重金屬飾物打扮，造型相當搶眼。

吳彥祖以全新光頭造型，配上全身重金屬飾物打扮，造型相當搶眼。（陳順禎 攝）

吳彥祖在現場跟導演鄭保瑞（黃衫）有講有笑。（陳順禎 攝）

吳彥祖在現場跟導演鄭保瑞（黃衫）有講有笑。（陳順禎 攝）

吳彥祖背住一個巨型側孭袋，途中被人搶劫。（陳順禎 攝）

吳彥祖背住一個巨型側孭袋，途中被人搶劫。（陳順禎 攝）

從現場可見，吳彥祖以光頭及留鬚造型現身，一身黑衫黑褲，身上全是窩釘及重金屬飾物，一身Heavy Metal打扮，孭住一個巨型側孭袋，在尖東街頭行走，型爆全場，同時亦引來現場不少市民圍觀。事實上，早在4月尾，有網民拍到吳彥祖的光頭造型，當時正在寶雲道晨運，

吳彥祖早前被網民拍到在半山寶雲道晨運，當時已剃光頭為電影準備。（網上圖片）

《九龍城寨之終章》尖東一帶封路開拍

電影《九龍城寨之終章》早在4月17日開工，直至昨晚，有網民上載一張通告，表示劇組將於19至22日一連四晚，在尖東麼地道一帶拍攝。昨晚率先出場的有飾演「信一」的劉俊謙，他貫徹上集的髮型現身，並穿上牛仔恤衫、黑色長褲及白色皮褸，按劇情發展，他在今集會接手做九龍城寨話事人，故現場多了數位跟班。

《九龍城寨之圍城》的出品人陳羅超（Angus），早前公告《終章》正式開拍。（陳羅超Angus@IG圖片）

在網民分享的照片中，飾演「信一」的劉俊謙以上集的髮型現身。（Facebook/@文人多說話）

劇組在尖東一帶封路拍攝。（Facebook圖片）

劇組在尖東安達中心外拍攝。（Facebook圖片）

九龍城寨之終章｜尖東封路4日開拍 街頭經典舊物秒變90年代香港

網民開心電影工作者有工開。（Facebook圖片）

劇組亦出動老爺車拍攝。（Facebook圖片）