《飛天小女警》真人版似低成本三級片？盤點3部童年崩壞改編作

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-14 23:30

許多卡通由於受到廣大觀眾歡迎，會被片商翻拍成真人版，不過最近《飛天小女警》真人版開拍，網友卻嚇壞說：「毀了童年回憶」，今天就來盤點那些「慘遭真人化」的動畫作品，看看你的童年回憶被摧毀了多少。

崩壞一、《飛天小女警》真人版

《飛天小女警》早先就傳出要拍真人版的消息，分別由中美混血女星Chloe Bennet飾演花花，Dove Cameron演泡泡，Yana Perrault飾演毛毛。

三位演員皆有各自魅力，單看卡士會認為沒什麼問題，但最近《飛天小女警》真人版開拍，沒想到戲服看起來相當粗糙、廉價，還有網友認為大人穿卡通裡小孩的衣服，有種說不出的詭異感：「都出社會了，還穿這種戰衣是挑戰羞恥度嗎？」、「好像B級成人片」、「至少找中學小女生來演吧」、「很像在拍飛天小女警的盜版成人片」。

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崩壞二、《棋靈王》真人版《棋魂》

人氣動漫《棋靈王》2020年由中國翻拍成真人版網路劇《棋魂》，但是海報曝光後，中國演員張超飾演的「中國版佐為」褚贏，臉上鋪著一層厚厚粉底，再搭配上紫紅色眼影，讓網友看了驚嚇度十足，還有人說簡直是「黑白無常」。

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崩壞三、《海賊王ONE PIECE》真人版

人氣動漫《海賊王ONE PIECE》2020年宣布將拍成真人版影集，雖然班底還未確定，但網路上已瘋傳一份疑似選角名單，由Max Charles飾演主角路飛，新田真劍佑飾演卓洛，Taylor Richardson飾演娜美，由於演員外貌與《ONE PIECE》內的角色看起來相距甚遠，引起兩極意見：「好出戲」、「愚人節企劃對吧？」、「娜美不錯欸」、「還不錯啊」。

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