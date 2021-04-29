60歲藍靖為母留港工作　轉任拳擊教練獲張家輝邀請任《激戰》顧問

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-29 14:45

現年60歲的藍靖曾參演《逃學威龍2》及《超級學校霸王》等電影，離開影壇後轉職成為拳擊教練。早前他接受本港其他傳媒訪問時，談到他為母親放棄北上掘金的機會。

藍靖（右）曾參演《逃學威龍2》。（豆瓣圖片）

引述《蘋果日報》的報道，金藍靖在10多年前曾獲邀到中國電影市場工作，皆因當年中國電影市場開始興旺，於是需要大量香港幕前幕後的電影工作者，當時的藍靖都有此機會，可是他最終因為要照顧母親而放棄這個機會。他解釋如果當初接受這個機會，便要長時間留在中國，只得他母親一人留在香港。他直言親人及家庭永遠排在首位，不可以掉下屋企人去賺錢。

藍靖參演過由邱禮濤執導的《八仙飯店之人肉叉燒包》。（《八仙飯店之人肉叉燒包》劇照）

其實藍靖在香港電影圈打滾超過20年，還曾與周星馳、周潤發、劉德華及張國榮等合作過，他更大讚劉德華沒有架子，而且為人友善。據藍靖指出，劉德華總會叫他的粉絲早點回家、讀書、不要通宵留在片場。藍靖笑言劉德華對粉絲就好像父母教導孩子一樣。然而談到周星馳時，藍靖卻反而覺得他非常嚴肅，但幸好兩人出生於李修賢的萬能電影公司，算是互相認識。

藍靖在《超級學校霸王》中飾演聖育強中學校運會評述員。（《超級學校霸王》劇照）

藍靖亦談到曾與吳孟達合作過《逃學威龍2》及《毒。誡》，他大讚後者為人好有禮貌。至於擔任《激戰》拳擊指導原來也是一次緣份，當時藍靖與張家輝在萬能時代已經認識，而後者當時更來到前者的拳館，學習拳擊動作及姿勢。之後藍靖還收到製片電話，叫他做《激戰》的拳擊顧問。

然而要數藍靖印象最深的角色，相信非在《五億探長雷洛傳：雷老虎》飾演「龜公德」莫屬，戲中他有一句「一言九鼎」的對白，原來是藍靖自己度的。