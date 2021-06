狂舞紐約│31歲墨西哥女星赴美追夢　考入名校做安祖蓮娜祖莉師妹

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-06-18 13:00

由《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)導演朱浩偉(Jon M. Chu)執導的《狂舞紐約》(In the Heights),講述一個位於紐約華盛頓高地的拉丁美洲裔移民社區,每個人都為他們自己的夢想而努力。巧合的是,兩位女主角現實中都跟電影一樣,為了她們的夢想而努力。

《狂舞紐約》講述住在紐約華盛頓高地的拉丁美洲裔移民,由《我的超豪男友》華裔導演朱浩偉執導。(《狂舞紐約》劇照)

《狂舞紐約》講述住在紐約華盛頓高地的拉丁美洲裔移民,社區入面有一位雜貨店老闆、努力考上名校卻發現事與願違的女孩、擔心暗戀對象的父母無法接受自己的男孩及拼命賺錢想離開社區的女孩。巧合的是,原來戲中兩位女主角現實中都跟電影一樣,兩人為了她們的夢想付出了很多。

現年25歲的美國女創作歌手Leslie Grace在《狂舞紐約》中飾演努力考上名校的女孩Nina。在現實生活中,Leslie Grace一直為其音樂夢想而努力。Leslie Grace的父母是多米尼加共和國人民,而她則在美國布朗克斯(The Bronx)出生,其母在南佛羅里達經營一間理髮店,她小時候會到母親的理髮店幫手。

25歲的美國女創作歌手Leslie Grace在《狂舞紐約》中飾演努力考上名校的女孩Nina。(《狂舞紐約》劇照)

從2009年出道至今,Leslie Grace一直為其音樂事業而努力。年紀輕輕的Leslie Grace曾參加過不同的音樂劇及天才表演,她在高中期間開始其歌唱事業,當時她推出其首張福音專輯《Passion》,而她正式出道是翻唱女子組合The Shirelles的「Will You Still Love Me Tomorrow」。

她在2016年獲得她首個大獎「Lo Nuestro Awards」,這是一個西班牙語的頒獎禮,旨在表揚最優秀的拉丁音樂,而當年Leslie Grace就贏得了「Tropical Female Artist」獎項。

在下月4日踏入31歲的Melissa Barrera(右)在戲中飾演為理想而拼命賺錢想離開這個社區的女孩Vanessa。(《狂舞紐約》劇照)

除了Leslie Grace一直追尋其音樂夢外,在戲中還有一位為理想而拼命賺錢想離開這個社區的女孩Vanessa,而這角色就是由墨西哥女歌手兼演員Melissa Barrera所飾演。

在下月4日踏入31歲的Melissa Barrera,出生於墨西哥蒙特雷新萊昂州。18歲那年,Melissa Barrera考入美國著名學府紐約大學的帝勢藝術學院(Tisch School of the Arts),其知名校友有奧斯卡最佳導演活地亞倫、李安、馬田史高西斯及趙婷、著名創作女歌手Lady Gaga、奧斯卡最佳女配角獎得主安妮夏菲維及安祖蓮娜祖莉等,與安祖蓮娜祖莉及活地亞更是同一學科。

現實中Melissa Barrera(左)的故事與戲中Nina(Leslie Grace 飾)非常相似。(《狂舞紐約》劇照)

然而由於她並非美國公民,當她完成帝勢藝術學院的音樂劇課程後,便需要回到墨西哥。但當她回到墨西哥後,就獲得一次機會,參加真人實境騷《La Academia》,當時她的歌聲獲得大眾關注。沒想到,原來兩位女主角在現實中的情況與電影的橋段都十分相似,只不過兩人的角色對調了。

Leslie Grace(坐下)在戲中飾演Nina;而Melissa Barrera(左一)則飾演Vanessa。(《狂舞紐約》劇照)