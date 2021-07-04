奧斯卡公布395位新會員名單　《少年的你》導演曾國祥手握投票權

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-04 14:15

奧斯卡金像獎（Academy Award）是電影界矚目盛事，每年由電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）組織與頒發。每個獎項都是由奧斯卡評審委員，即學院會員，共同投票選出當屆的得獎者。早前奧斯卡公布2021年新獲邀會員名單，曾憑《少年的你》角逐奧斯卡最佳國際影片的香港導演曾國祥都在名單之上。

奧斯卡公布2021年新獲邀會員名單。（Getty Images）

奧斯卡在美國時間1日公布395位獲邀加入的新會員，據奧斯卡表示：「為了應付未來的穩定發展，並確保必要的基礎設施、人力資源及及環境來支援所有學院會員，而今年獲邀的會員因人數限制，導致新會員名單較以往少了一半。」395位新會員來自50個國家與地區，其中包括演員、選角導演、攝影師、服裝指導、導演及監製等。

羅拔柏迪臣都剛成為新會員。（《TENET天能》劇照）

新名單中不乏著名影星，其中包括英國演員羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、Emerald Fennell及Vanessa Kirby、憑《波叔出城2》而獲得國際關注的保加利亞演員Maria Bakalova及美國演員Yahya Abdul-Mateen II等。

憑《波叔出城2》而獲得國際關注的保加利亞演員Maria Bakalova都在新名單之內。（Getty Images）

此外，華語圈則增加了曾憑《少年的你》角逐奧斯卡最佳國際影片的香港導演曾國祥、《少年的你》及《七月與安生》香港編劇林詠琛及同戲另外兩名華人編劇李媛及許伊萌；而剛憑《農情家園》成為奧斯卡最佳女配角的南韓女星尹汝貞及成為首位獲奧斯卡最佳男主角提名的亞裔美國演員Steven Yeun都在名單之中。

成為韓國首位奪得奧斯卡金像獎最佳女配角的女星尹汝貞都獲成為奧斯卡新評委。（AP）

在五年前，奧斯卡會員名單的組成遭質疑白人與男性比例較高，甚至因此而屢遭批評欠缺多樣性，更掀起「#OscarsSoWhite」的抵制活動，因此奧斯卡理事會決定增加一倍的女性和非白人成員。為了實踐這個目標，奧斯卡在過去3年，平均每年增加800名成員。