撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-07-08 23:15

Marvel超級英雄電影《黑寡婦》(Black Widow)近日終於上映,相信各位影迷都期待已久,接下來下半年將會有三部MCU電影陸續上映,其中《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於9月跟觀眾見面,由於「尚氣」是新登場角色,現時片方正加緊宣傳攻勢,近日男主角劉思慕就登上雜誌封面,不過網民似乎唔收貨。

劉思慕登上雜誌封面慘遭網民劣評。(雜誌封面)

劉思慕身穿白色T恤登上雜誌《Entertainment Weekly》封面,不少網民認為這個造型太「Hea」,而且四周瀰漫著紅煙相當詭異,整個封面設計予人奇奇怪怪的感覺,讓劉思慕看起來完全唔有型。而內頁照亦唔比封面好得幾多,網民以「慘不忍睹」來他的造型與甫士,仲話寧願睇梁朝偉。