【尚氣】粉絲借「五行學說」推敲　「文武」梁朝偉身份係秦始皇？

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),目前公開了兩條電影預告,戲中主角的身份亦全部揭開。然而近日有粉絲憑兩條預告猜測,由梁朝偉飾演的文武可能有更複雜的背景,皆因有指他的真實身份可能是秦始皇。