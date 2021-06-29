【尚氣】粉絲借「五行學說」推敲　「文武」梁朝偉身份係秦始皇？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-29 17:41

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），目前公開了兩條電影預告，戲中主角的身份亦全部揭開。然而近日有粉絲憑兩條預告猜測，由梁朝偉飾演的文武可能有更複雜的背景，皆因有指他的真實身份可能是秦始皇。

由梁朝偉飾演的角色，突然有亞洲粉絲認為他或是秦始皇。（《尚氣與十環傳奇》劇照）

《尚氣與十環幫傳奇》將在9月上映，然而在電影上映之前，相信又會是粉絲擔任偵探的時刻。而近日就有粉絲透過兩條預告猜測，認為由梁朝偉飾演的文武（Wenwu），又稱滿大人，可能根本是秦始皇。

原本梁朝偉在《尚氣與十環幫傳奇》飾演的角色為滿大人，皆因當時Marvel Studios總裁Kevin Feige表示梁朝偉會成為真正的滿大人。然而在去年12月底，當時有粉絲發現Marvel官方把滿大人的名字改成文武，有傳當時迪士尼擔心滿大人這角色涉及種族歧視。

當日宣布梁朝偉會參與《尚氣》的演出，其角色是真正的「滿大人」。（IMDb 圖片）

然而粉絲近日又為梁朝偉的角色多添一個身份，而今次更加厲害。據了解，從最新的預告可以見到，一面中國古代的十環旗幟，而今次粉絲可以清晰看到旗幟上的文字，亦貌似當年秦朝的小篆，再透過周邊商品，中間的符號是文武的武器之一。由於文武以黑色為基調，這讓人聯想到文武可能就是秦始皇，皆因有指秦朝的服飾及旗幟都是黑色。

除了顏色外，秦始皇在統一六國後，參照了戰國時期的陰陽家學派創始者鄒衍的「五行學說」即水德尚黑、土德尚黃、木德尚青、金德尚白、火德尚赤。由於當時秦始皇穿黑色龍袍，故屬於水，而在預告中，當時已經看到他與尚氣有控制水的能力。對於這個粉絲理論，大家覺得可信性高嗎？

新預告一開始就見到一面類似中國古代的十環旗幟。（《尚氣與十環幫傳奇》預告擷圖）