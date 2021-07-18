傳Iron Man有份客串《黑寡婦》　Marvel總裁篩走羅拔唐尼有段故

《黑寡婦》（Black Widow）電影現正熱映中，由於該片是女主角施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）在Marvel十年的告別作，她同時也身兼製片，因此對電影極為重視，光是劇本就有好幾版，據傳曾有一版會找回「鐵甲奇俠」（Iron Man）羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）客串，不過編劇Eric Pearson直接表示，從未有過這樣的想法。
根據「Cinema Blend」報導，Eric透露當他聽到這些謠言時，還在倫敦的辦公室內編寫劇本，當時他與其他工作人員面露困惑：「我們有嗎？我應該有嗎？我有劇本啊，裡面沒有Tony Stark」，他同時也說不知這謠言怎麼來的。不過Eric卻時坦承曾有一版會接續《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War），但那是舊畫面，會有「黑寡婦」Natasha Romanoff與「鐵甲奇俠」Tony Stark的告別，然後就接續這部電影。
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因而從一開始，即使有想過讓其他超級英雄客串，但是Marvel總裁認為《黑寡婦》仍是專屬於她的電影，不用把空間再讓給其他英雄，讓施嘉莉好好發揮，才是最重要的。
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