【黑寡婦】紅房是個怎樣的組織？一文看清《黑寡婦》4個背景知識

Marvel電影宇宙（MCU）第 24 部作品，也是該系列「第四階段」首部電影《黑寡婦》（Black Widow）終於上映！而關於電影中有很多值得大家關注的世界觀設定，例如「紅房」（Red Room）到底是個怎樣的組織？「紅房」所進行的「黑寡婦培訓項目」實際內容又是如何？由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）所飾演的黑寡婦娜塔莎羅曼諾夫與「鷹眼」Clint Barton的「布達佩斯」任務到底又是怎麼一回事？



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一、「紅房」是個怎樣的組織？

「紅房」是Marvel漫畫中的一個虛構組織，是前蘇聯國家安全委員會的的間諜訓練單位。在電影《黑寡婦》中，紅房由德雷科夫將軍主導，他從世界各地透過綁架、誘拐、人口買賣網羅體格適合的女孩，並加以訓練改造成黑寡婦特務，進而安插在各國首領或重要人物身邊。

但事實上，在原著漫畫中「紅房」從來就不是由一個特定的主導人在管理。原著中「紅房」的運作有三個重要人物，分別為Ivan Petrovich（將年幼的娜塔莎帶入「紅房」並加以訓練）、Grigor Pchelintsov（負責「紅房」招募孤女的人員）與Alex Sterelny等。

而原著中出現的黑寡婦們也並不像電影《黑寡婦》中的那麼多。電影將「紅房」設定成專門培育黑寡婦的組織，但實際上培育黑寡婦們僅僅只是「紅房」諸多間諜培育計畫中的其中一個，在原著中紅房培育出的黑寡婦僅一共約28名。而除了黑寡婦，在漫畫中，紅房也負責訓練蘇聯的「變種人」特務。

二、如何成為一位黑寡婦？

紅房將挑選出來的女孩的身體進行改造，不僅僅是讓她們絕育，還包含了使其衰老速度大大延緩，並增強其免疫系統，讓她們體內的白細胞可以有效地抑制微生物、細菌進入體內，使她的發病率大大減小。以及增強她們的抗擊打能力與體能，使她們的體能與敏捷性在未經訓練前的本質上就已堪比奧運金牌選手。

在經過身體改造後，黑寡婦們還經歷了身多年的各種體能、戰鬥、與「精神」上的訓練。而為了能順利融入人群與潛伏目標，黑寡婦們也被訓練具有不可思議的親和力，然而她們不僅能掩飾自己的真情實感，甚至在看似甜美的外表下根本不具任何情感。同時她們也被訓練能快速處理多個信息流（如威脅評估）的能力，並能迅速應對不斷變化的戰術情況！

三、原來「布達佩斯」任務是這樣！

在原著中，最主要的黑寡婦一開始是作為紅房的黑寡婦特務被派到鐵甲奇俠身邊，而在美國遇到鷹眼後為了不傷害鷹眼，而選擇叛逃……但那是1960至70年代的漫畫故事，當時美蘇還是冷戰時期，這樣的故事設定合理，但是到了蘇聯瓦解後現代的MCU還這樣演真的就太過時了，畢竟由施嘉莉祖安遜所飾演的黑寡婦在《鐵甲奇俠2》初登場時的時空背景已經是2010年……

根據MCU的重新設定，黑寡婦和鷹眼的相遇、相識截至2021年電影《黑寡婦》都還未真正解開，只知道他們是感情深厚的摯友。而鷹眼為了幫助黑寡婦脫離紅房並加入神盾局，所以才有了「布達佩斯」事件。

其實這個在《復仇者聯盟4：終局之戰》被首次提到的布達佩斯往事在電影《黑寡婦》中也僅僅是被娜塔莎口頭提及，完全稱不上是重點的故事。主要是當時紅房的總部位於布達佩斯，而為了脫離紅房，娜塔莎與鷹眼合作將紅房的總部基地連同主導人德雷科夫將軍一同炸毀（但實際上並沒有真正成功，德雷科夫將軍存活了下來，並且在冷戰後依然秘密運作紅房，所以才有了電影《黑寡婦》的主要故事。）

四、「螢火蟲」到底代表什麼意思？

與原著無關，電影《黑寡婦》有一個有趣的安排，那就是都是以樹林中飛舞的「螢火蟲」畫面作為的開場與結尾，但「螢火蟲」到底代表著什麼意象？

在西方世界，生命短暫但卻一直發著光的螢火蟲代表著「衝破黑暗」、「犧牲」以及「親人」的意思，於1913年獲得諾貝爾文學獎的印度著名詩人Rabindranath Tagore在詩集《流螢記》中有一首名為〈螢火蟲〉完全闡述了這些概念：

「小小流螢，在樹林裏，在黑沉沉的暮色裡，

你多麽快樂地展開你的翅膀！

你在歡樂中傾註了你的心。

你不是太陽，你不是月亮，難道你的樂趣就少了幾分？

你完成了你的生存，你點亮了你自己的燈；

你所有的都是你自己的，

你對誰也不負債蒙恩；

你僅僅服從了你內在的力量。

你沖破了黑暗的束縛，

你微小，但你並不渺小。

因為宇宙間一切光芒，都是你的親人。」



這首詩中部分對螢火蟲的描述都可以對照到黑寡婦在電影以及她在整個MCU中的形象。

首先，在電影《黑寡婦》的開場，講述了「紅房」資深特務黑寡婦梅麗娜與「紅色守衛者」阿列克謝被派遣潛伏在美國組成「假家庭」整整三年以竊取機密，而當時還年幼的娜塔莎和葉蓮娜也充當他們假小孩。雖然只是任務需要，但在他們四人心中早就把彼此視為自己真正的家人，即便沒有真正血緣關係，但「宇宙間一切光芒，都是你的親人。」

而「你沖破了黑暗的束縛，你微小，但你並不渺小。」也代表了這一家四口雖然相對微小，但他們勇於面對龐大的紅房組織，並決定「沖破黑暗的束縛」，打垮紅房。

最後是「犧牲」的意象，「你完成了你的生存，你點亮了你自己的燈」也紀念著在《黑寡婦》電影的時間序之後，黑寡婦會在《復仇者聯盟 4：終結之戰》中為了取得「靈魂寶石」而犧牲生命……

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】「紅房」是個怎樣的組織？原來「布達佩斯」任務是這樣！關於 Marvel 漫威《黑寡婦》電影的 4 個背景知識】