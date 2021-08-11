揭開你不知道的Gucci恐怖黑歷史　1995年世紀豪門謀殺案真相竟是…

《GUCCI名門望族》（House of Gucci）將於2021年11月上映，這個根據當前全世界最紅的時尚品牌Gucci在30年前貴婦買凶殺人的故事，以及時尚家族最傳奇的權力鬥爭。不但有荷李活巨導列尼史葛（Ridley Scott）導演，並由Lady Gaga擔任為了嫁進豪門用盡一切可怕手段的「Lady Gucci」，《星球大戰》「黑武士」Adam Driver則飾演風流成性的Gucci家族接班人，另外還有「教父」Al Pacino、「小丑」Jared Leto，以及Jeremy Irons等眾影帝一同出演。

文：By Jesús Alberto Germán, Jimmy Mo, Amber Chan（GQ Taiwan）



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全世界最有名的謀殺案

1995年3月27日，當時在時尚界地位垂危老朽的Gucci家族，在全球依然代表著義大利時尚的榮耀。那一天，由Adam Driver主演的家族第三代接班人Maurizio Gucci，像每天一樣來到他位於米蘭Via Palestro的辦公室。Maurizio向門口警衛打招呼並開始走上樓梯，但被三發擊中他的背部與頭部子彈打倒在地。警衛以為Gucci小王子在跟它惡作劇，最後才意識到這不是一場遊戲，他真的死了。

Maurizi和Patrizia兩人是在米蘭的一場Party上認識，這個Gucci小王子據報導，當場問一個朋友：「那個美麗的紅衣女子是誰？看起來像Elizabeth Taylor。」接著兩人就相愛了。儘管Maurizio的父親反對這對情侶，父子還因此大鬧一場，小王子與愛人依舊在1972年結婚，開啟了Gucci最受八卦媒體青睞的黃金年代。

夫妻僅用十年就成為全時尚界最有名的夫妻檔，Patrizia的「Lady Gucci」名號更在全世界富豪界不脛而走。直到他們在1985年分居並開始提出離婚訴訟，持續近十年的纏鬥。Patrizia在接受採時說，Gucci小王子拋棄了她，一開始只是說要去佛羅倫斯旅行，但再也沒有回來，直到Gucci家的醫生說漏嘴，才發現自己地位岌岌可危。

起初，許多人認為Gucci的謀殺案是一個國際陰謀。據報導，幾條調查線開始懷疑Maurizio可能因為參與多起骯髒犯罪，甚至還有叛國罪陰謀，進而被仇家暗殺。當然依照謀殺案鐵律，也有可能是死者身邊最親密的人，因為當時Gucci家族失和傳聞已經天天在義大利與歐洲八卦雜誌的版面上演。但一切都是猜測，整個謀殺案陷入一團迷霧。

兩年後的1997年，一位匿名線人要求與當地警長Ninni密報，案情急轉直下，線民表示他在米蘭的酒店無意間聽到一名門衛說，他招募了Gucci謀殺案的兇手，而這正是導致警察後續追蹤到當時「Lady Gucci」Patrizia Reggiani身上。

這對曾經被認為神仙眷侶的夫婦，其實早在幾年前就出現嫌隙幾，當時Gucci大家長過世後，小王子繼承了公司50%的股份，Patrizia天生就有權謀手段，所以也介入了整個Gucci成員爭奪公司的控制權大戰，到1993年董事會紛爭落幕，小王子拿了將近兩億美金，但是Patrizia只有分到100萬。要知道，幫小王子出主意的是她，結果只分到那麼一點，這可不是她當初使勁嫁入豪門想要的結果，夫妻關係就此走調。

而Patrizia得知老公有了外遇，而且甚至打算娶那個女人，也讓她決定自己的命運自己救。在謀殺和審判期間有一段錄音曝光，Patriziai告訴Maurizio Gucci：「你不但你自己都看不起，連你的女兒都因為你帶來的創傷而不想見你，你真是一個畸形的男人，你是一個讓我想忘掉的痛苦附屬品。」Patrizia憤恨的說 :「有一天，地獄終究會找上你 ! 」

Patrizia開始尋找殺手，據說她曾兩次向熟悉的清潔工求助，以幫助她除掉丈夫。「我不得不承認有一段時間，我真的很把他除掉他。我想這樣做，所以我要求人們這樣做。但我的意圖就此結束，只是一種痴迷，一種純粹的願望。」她幾年前出獄接受採訪時表示：「有哪個老婆不曾說過，我真想殺了那個人？」

然後一位占星家兼靈媒Giuseppina出現了，她在1994年與Patrizia合寫一本關於她與Gucci的回憶錄，然後她也參與了這個駭人聽聞買凶殺夫事件。在法庭上，Giuseppina承認Lady Gucci有說過要殺夫的意圖，而Giuseppina在她不知情的情況下僱了殺手，最後反而要勒索Lady Gucci 3億美元，否則就揭露這個謀殺案。

警方就這樣一路追查，發現了Patrizia還透過她住在米蘭酒店裡的一個門衛牽線，找上一名殺手中間人（是的，殺手當然要有經紀人），然後才雇了殺手謀害親夫。而前面提到1997年警方接到密報，果然找到殺手經紀人，當時他竟然也受Giuseppina之僱，兩人密謀找新殺手來威脅Patrizia吐出更多錢來。

警方派了一個臥底警察假裝是上門應徵的殺手，把兩人對話內容錄下來，於是這黑吃黑的五個荒謬涉案者都被逮捕，被控為Gucci謀殺案的兇手，通通都被判刑，包括從頭到尾否認的Patrizia，她被判刑29年，在2013年假釋前，做了18年的牢又自殺未遂，而媒體對她的稱謂也從Lady Gucci變成黑寡婦。

《GUCCI名門望族》有哪些大牌扮演這些角色？

如果你以為奧斯卡大導演列尼史葛拍這部電影只講買凶殺人的B級片故事，絕對不可能。這位獲獎無數又在全球累積超過50億美金票房的大師，重心還是放在重現Gucci王朝時代的權力鬥爭：沒有人是朋友，也不是全部人都是敵人。

所以大導演欽定主要男性角色不是奧斯卡影帝，最少也是最佳男配角；而主角Adam Driver也是新生代男演員中亦正亦邪的硬底子明星，呈現一個被謀殺者可憐又最可恨的戲劇魅力。

Adam Driver飾演Maurizio Gucci

這個Gucci小王子是電影中的受害者，是Gucci創辦人Guccio的孫子，在35歲時與堂哥Paolo競爭家族經營者而贏得勝利，成為時尚帝國最風雲的男人，卻也因為縱情聲色而甩了老婆Patrizia，導致自己悲劇的開始。

Lady Gaga 飾演Patrizia Reggiani

這位拚搏嫁入豪門的貴婦，被時尚界稱為義大利的Elizabeth Taylor，儘管她在審判時表示自己犯了很多錯，卻絕對沒有犯罪，但是媒體已經判了她的罪，稱她是黑寡婦。

Salma Hayek飾演Pina Auriemma

她是Lady Gucci的靈媒朋友，最後成為謀殺案的另一個共犯，被判25年刑期。而Salma Hayek這位多次奧斯卡提名的美女演員還有個有趣的關聯，她的老公François-Henri Pinault是Kering集團的CEO，也就是Gucci品牌的大老闆。

Jared Leto飾演Paolo Gucci

Maurizio的堂兄、Gucci的創意總監，Paolo認為他會成為可以控制公司的人，甚至發動了一場幾乎摧毀一切的家族戰爭。Paolo為了奪權，控訴自己父親與堂弟Maurizio犯了稅務欺詐罪，一直到Maurizio被暗殺之前，兩人的鬥爭從來沒有間斷。不幸的是，他的董事長大夢沒坐穩，幾個月後就因肝炎併發症過世。

而主演Paolo的男演員，在影壇有變色龍之稱的美男子Jared Leto，更是近年Gucci在全世界馳名的重要形象，為了此片增胖又易容，挑戰演藝事業新巔峰。

Jeremy Irons飾演Rodolfo Gucci

他是Maurizio的父親，兩人關係非常親密，但他從來不肯接受兒子的婚姻，認為媳婦只是貪圖Gucci家產，而他後來驟逝，正是導致Maurizio與Lady Gucci不合的開始。

Al Pacino飾演Aldo Gucci

創辦人的長子，也真正打造全球Gucci帝國的人，但是因為大家長Guccio堅持讓兩個兒子平分經營權，也引起了Paolo嚴重不滿，因此導致了Paolo與Maurizio的經營權大戰，這將是電影中另一個劇情主軸。

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