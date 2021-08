明年上映的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)被視為Marvel電影宇宙(MCU)第四階段的最重要的作品,除了「紅女巫」Elizabeth Olsen、Benedict Wong、Rachel McAdams及Chiwetel Ejiofor等演員回歸外,近日傳出《變種特攻》(X-Men)成員將會現身!

盛傳「紅女巫」是《奇異博士2》的終極奸角。(劇照)

《奇異博士2》講到明會大玩「多重宇宙」(Multiverse)題材,相信會有更多角色在電影中出現,近日Twitter瘋傳X-Men成員首次在MCU出現,爆料者Daniel Richtman是資深傳媒人,過去多次透露準確消息,不過他今次只提到「紅女巫將會對抗『霍士Marvel宇宙』(Fox-Verse)的某個角色」(我不被允許說出是哪個角色)」,換句話說就是X-Men成員。

原著漫畫中紅女巫與快銀由磁力王所生。(漫畫圖片)

不少網民推斷,紅女巫對抗的或許是漫畫世界中其生父「磁力王」,但另一傳媒人就暗示「X教授」,兩者擁有類似能力。由於MCU中的紅女巫家庭背景不同,「多重宇宙」的出現就可以讓她跟原設定的父親「磁力王」見面,齋聽都覺得火花十足。